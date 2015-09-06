به گزارش خبرنگار مهر اسفندیار چاربند در همایش نوجوان سالم که در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است بیان کرد: هر کشوری برای توسعه پایدار نیازمند شهروندانی است که در حوزه و ساحت های مختلف از شایستگی های معیار برخوردار باشند و در نهایت به شکل گیری هویت آنها منتهی شود.

وی افزود: هویت دینی، ملی و حرفه ای از اقسام مهم هویتی است که باید تلاش کنیم در دانش آموزان ایجاد شود تا آینده کشور با این استحکام هویتی راه توسعه هموار را طی کند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: اهداف در نظام تعلیم و تربیت در ۶ ساحت اعتقادی تربیتی، اجتماعی، سیاسی، علمی فناوری، اقتصادی، هنری و زیباشناسی و تربیت زیستی و بدنی دنبال می شود.

چاربند ادامه داد: مجموعه ساحت های تربیت باید سبک زندگی شهروندان را در قالب نظام معیار اسلامی شکل دهد.

وی یادآور شد: هنگامی که سبک تفکر شکل گرفت و از استحکام کافی برخوردار شد شیوه های زندگی نیز شکل می گیرد و براساس رصد و پایش مستمر نهادینه می شود در نتیجه نسلی معتقد به سبک زندگی اسلامی ایرانی در آینده به وجود می آید.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه هویت دینی و اسلامی اساس سبک زندگی را می سازد تصریح کرد: اگر به تدریج از سبک تفکر و زندگی ایرانی و اسلامی دور شویم تحت تسلط ادبیات و جهانبینی نظام سلطه قرار می گیریم و نسلی خواهیم داشت که ایرانیان تنها مقیم وطن هستند و از لحاظ شناسنامه ایرانی هستند.

چاربند بیان کرد: اگر ضعف شکل گیری در سبک تفکر و زندگی به وجود آید،دانش آموزان به راحتی تحت تاثیر تبلیغات و فرهنگ بیگانه قرار می گیرند و شیوه زندگی تغییر می کند و به تدریج رفتارهای پرخطر پیش می آید که هزینه های زیادی را برای جامعه و فرد به وجود می آورد.