یوسفعلی نظاملو در گفتگو با مهر در خصوص تشریح برنامه های آتی خود در مشکین دشت، گفت: شهردار مشکین دشت در نظر دارد ۷۰ درصد پروژه های در دست اجرا را تمام کند وپس از آن پروژه های جدید آغاز شود.

نظاملو در ادامه به برخی پروژه های در حال اجرا اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه های اصلی مردم در مشکین دشت نبود پارک و فضای سبز در منطقه مرکزی شهر بود که شهرداری با تخصیص ۴هزار متر زمین طی ۳ مرحله برای تامین این پروژه اقدام کرد.

به گفته رییس شورای شهر مشکین دشت پروژه باغ حسینی مشکین دشت رو به اتمام است.

وی در خصوص تعیین تکلیف پروژه ۵۰۰ واحدی شهرداری مشکین دشت گفت: این پروژه ۱۰۰درصد به ضرر شهرداری است، و قصد داریم قرارداد این پروژه را فسخ و قرارداد جدیدی با پیمانکار منعقد کنیم.

نظاملو در پایان گفت: بالغ بر نیمی از بودجه شهرداری برای دستمزد و حقوق پرسنل این پروژه پرداخت می شود و قصد بر این است که با شرکتی قرارداد منعقد کنیم که با نیرویی کمتر پروژه را انجام دهد و این بودجه برای مصارف عمرانی صرف شود تعدیل نیرو در این زمینه نخواهیم داشت و تبدیل نیرو صورت می گیرد.

در ادامه محبوب فروزنده شهردار مشکین دشت در خصوص پروژه ۵۰۰ واحدی شهرداری مشکین دشت به خبرنگار مهر، گفت: کُلنگ این پروژه ۱۲ سال گذشته زمین زده شده است در ابتدا کاربری این پروژه مسکونی بود ولی کاربری تغییر کرده است.

وی در ادامه گفت: در صدد هستیم با طی کردن مراحل و ضوابط قانونی قرارداد گذشته را فسخ کنیم و برای تکمیل پروژه قرارداد جدیدی با پیمانکار منعقد کنیم.

فروزنده در خصوص کاربری جدید این پروژه گفت: کاربری این پروژه تجاری - خدماتی و مسکونی است، به طوری که در قطعات مختلف تاسیسات شهری و تجاری و واحدهای مسکونی احداث می شود.

شهردار مشکین دشت در پایان افزود: سرمایه گذار باید با دید مثبت اقدام به سرمایه گذاری کند که در این خصوص زیرساخت ها را فراهم می کنیم.