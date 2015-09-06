محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج ضعیف تیم فوتسال کاشی نیلو و قرار گرفتن این تیم در قعر جدول لیگ برتر فوتسال، با بیان مطالب فوق اظهار کرد: کاشی نیلو تیم جوانی است که تازه به لیگ برتر صعود کرده است و این مسائل تا حدی طبیعی است. البته ما دو، سه بازیکن اصلی خود از جمله علی آذرپرور و مسعود فلاح را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم و همین موضوع به ما لطمه زده است.

وی افزود: متاسفانه داوران هم در بعضی مسابقات سر تیم ما را بریدند. در بازی با تاسیسات دریایی خود وحید شمسایی هم اذعان داشت که داور اشتباه کرده است. ما هم فیلم و مستنداتمان را برای فدراسیون فوتبال فرستادیم ولی دریغ از یک جواب. در فدراسیون فوتبال هیچکس جوابگو نیست. حتی یک نفر پیدا نمی‌شود بگوید که شما اشتباه می‌کنید. من خودم یکبار به فدراسیون رفتم و دیدم که هیچکس در فدراسیون نیست! با این وضعیت از تیمداری در فوتسال در سال اول حضورمان در لیگ برتر دلسرد شده‌ایم.

مدیرعامل کاشی نیلو درباره راهکار باشگاه برای خروج از این وضعیت تاکید کرد: از عملکرد تیم که اصلا راضی نیستیم ولی باید یکی، دو بازیکن جدید به تیم اضافه کنیم. اگر بتوانیم از طریق کمیسیون پزشکی و مدارک جراحی بازیکنانمان نام آنها را از لیست خارج کنیم، دو، سه بازیکن جدید جذب خواهیم کرد.