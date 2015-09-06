برخورد شدید سازمان غذا و دارو با متخلفان برچسب اصالت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصل گفت: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در اولویت قرار دارد این است که همه فرآورده هایی که از سازمان غذا و دارو مجوز میگیرند چه تولید داخل چه وارداتی باید شناسه دار شوند ولی اولویت بندی ها متفاوت است.
وی گفت: در این برنامه اولویت با واردات است که در ابتدا نیز دارو و مکمل اولویت دارد و بعد هم تولید داخل دارو و مکمل می باشد و در ادامه نیز همه محصولات با اولویتی که برنامه ریزی شده است باید برچسب اصالت داشته و شناسه دار شوند.
عبدالهی اصل گفت: داروهایی که در داروخانه برچسب نداشته باشند جرم محسوب می شود و در این رابطه ریاست سازمان غذا و دارو چندین بخشنامه را به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور ارسال کرده اند که تمامی داروها باید برچسب اصالت داشته باشند.
وی افزود: در مورد قیمت داروها نیز اگر کسی شکایت و اعتراضی داشته باشد می تواند به معاونت غذا و دارو منطقه و یا شهر خود مراجعه کند و ما نیز با جدیت پیگیری می کنیم تا خدای ناکرده حق کسی پایمال نشود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در پایان اظهار داشت: اگر کوچکترین تخلفی از مجریان برچسب اصالت مشاهده کنیم تعلیق می شوند و نمونه هایی نیز می باشد که تعدادی شرکت مجری برچسب اصالت بخاطر جزئی ترین تخلف تعلیق شده است که در این زمینه سازمان با قاطعیت با متخلفان برخورد می کند.
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