سعادتمند: برای اخلاق پسند بازیکن جایگزین معرفی می شود

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل انصراف محمدرضا اخلاق پند از تیم ملی تنیس روی میز و همراهی این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: برای حضور در اردوی تهران محمدرضا با من تماس گرفت و گفت که به دلایلی قادر به شرکت در این اردو نیست اما یک روز بعد وی تماس دوباره ای با من داشت و عنوان کرد که حضورش در تیم ملی و مسابقات قهرمانی آسیا به طور کلی منتفی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اخلاق پسند در تماس های انجام شده شرایط روحی خوبی نداشت خاطرنشان کرد: او حتی بارها از فدراسیون و کمیته فنی بابت تصمیمی که برای انتخاب وی به عنوان بازیکن پنجم تیم ملی داشتند تشکر کرد اما در عین حال گفت با مشکلات شخصی مواجه شده است که به خاطر آنها نمی تواند حضور خوبی در تیم ملی و مسابقات داشته باشد و به همین دلیل انصرافش را اعلام کرد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه رسیدگی به مسائل شخصی و مشکلات بازیکنان و مربیان اهمیت دارد یادآور شد: با درخواست محمدرضا اخلاق پسند برای انصراف از تیم ملی مخالفت نکردم چون لازم می دانم هر بازیکنی در شرایط لازم به مشکلاتی که دارد رسیدگی کند حتی به این بازیکن پیشنهاد دادم اگر کاری از دست من یا فدراسیون برمی آید، بگوید.

"با توجه به انصراف محمدرضا اخلاق پسند از تیم ملی و تاکیدی که پیش از این برای اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا با ترکیب ۵ نفره داشتید، آیا برای انتخاب بازیکن جدید به عنوان جایگزین وی اقدام خواهد شد؟ "، سعادتمند در پاسخ به این پرسش مهر گفت: قطعا بازیکن جایگزین اخلاق پسند انتخاب خواهد شد. این انتخاب در کمیته فنی که روز چهارشنبه برگزار می شود، انجام خواهد شد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز در مورد گزینه های مورد نظر برای معرفی به عنوان جایگزین اخلاق پسند گفت: گزینه نهایی با تصمیم کمیته فنی مصوب می شود اما پیشنهاد من میعاد لطفی است.

به گزارش مهر مسابقات تنیس روی میز قهرمان آسیا از چهارم مهر در تایلند آغاز می شود. نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، افشین نوروزی و پوریا عمرانی چهار عضو تیم ملی ایران در این رقابت ها هستند.