نتیجه یک تحقیق درباره آگاهی دانشجویان از ایدز

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، با هدف آموزش و اطلاع رسانی گروه در معرض ابتلاء ایدز، تفاهمنامه اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل ایدز در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم منعقد کردند.

دکتر حمید یعقوبی رئیس دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان دراین مراسم که در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: بحث پیشگیری از ایدز در کشور ما که یک کشور جوان است، بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از جوانان ما در دانشگاه‌ها هستند، به طوری که در حال حاضر ۴.۵ میلیون دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها حضور دارند.

رئیس دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس آمار وزارت بهداشت، چالش هزاره سوم بیماری ایدز و رفتارهای پرخطر جنسی است که بخش عمده افراد در معرض ابتلاء به این رفتارها، جوانان هستند جوانانی که بخش عمده آنها در دانشگاه‌ها حضور دارند. بر همین اساس مطلع بودن جوانان از راه های پیشگیری ایدز بسیار مهم است .

یعقوبی افزود: در تحقیقی که در سال ۸۷ انجام شد، مهمترین منبع کسب اطلاعات دانشجویان در مسائل جنسی و ایدز را همسالان و دوستان معرفی شد و این نقش پررنگ دوست و همسالان را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: دانشجویان در ابتدا به سراغ دوستان و همسالان خود می‌روند و در مرحله بعدی به سراغ کتاب، سایت‌های تخصصی و در انتها نیز به سراغ ماهواره و دیگر منابع می روند.

رئیس دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه داد: دانشجویان برای کسب اطلاعات در مسائل جنسی و ایدز کمتر سراغ اساتید، معلمان و روحانیون می‌روند و اینجاست که مساله آموزش از طریق همسالان اهمیت می‌یابد.

یعقوبی گفت: همکاران ما در وزارت بهداشت سال گذشته پیشنهادی دادند که بر اساس یک مدل آموزشی، الفبای پیشگیری از ایدز از طریق دانشجویان به خود دانشجویان آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: براساس تفاهمنامه‌ای که منعقد شد، در بحث پیشگیری از ایدز، باید سه گام اساسی در دانشگاه ها جاری شود در اولین گام باید کارشناسان شاغل در مراکز مشاوره، تحت آموزش قرار گیرند، در مرحله دوم باید به سراغ تعدادی از دانشجویان منتخب برویم که این دانشجویان به عنوان مربی تحت آموزش قرار گرفته و مطالبی را که فرا گرفته اند به دانشجویان دیگر آموزش دهند.

رئیس دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در مرحله سوم کانون تشکیل داده ایم تحت عنوان کانون دانشجویی همیاران سلامت روان که دانشجویان همیار در قالب این کانون ها و زیر نظر مراکز مشاوره، فعالیت خواهند کرد.

یعقوبی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته، به ازای هر ۲۰۰ دانشجو، در دانشگاه‌ها باید یک دانشجوی همیار سلامت فعال داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم شعار مراکز مشاوره ایستاده را پررنگ کنیم.