عضوگیری سینماتک خانه هنرمندان ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نیم سال دوم سال ۹۴ (فصل پاییز و زمستان) ۲۴ برنامه عادی برای سینماتک خانه هنرمندان ایران تدارک دیده شده است که همچون روال سابق دوشنبه ها برگزار خواهد شد.

در این دوره همچنین برگزاری یک هفته فیلم ویژه از یک کارگردان مطرح ایرانی نیز در نظر گرفته شده است.

نمایش دوازده فیلم منتخب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نیز از جمله برنامه هایی است که طبق معمول دوسال گذشته در سینماتک خانه هنرمندان ایران در بهمن ماه صورت می گیرد.

برای دانشجویان سینما، اهالی سینما و اعضای پیشین سینماتک تخفیف لحاظ شده است.

علاقه مندان به ثبت نام و یا تمدید عضویت می توانند همه روزه تا پایان شهریورماه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ به روابط عمومی خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

