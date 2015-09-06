اختصاص یک سانس دیگر به فیلم «محمد رسول الله» در جشنواره مونترال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره مونترال، دست اندرکاران این جشنواره معتبر سینمایی که برای نخستین بار فیلم «محمد رسول الله» را به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره در جهان اکران کردند، اعلام کردند با استقبالی که از این فیلم به عمل آمده، یک سانس دیگر برای نمایش آن در نظر گرفته‌اند.

فیلم «محمد رسول الله» ساخته مجید مجیدی قرار است دوشنبه ۷ سپتامبر (فردا) ساعت یک بعدازظهر در سینما امپریال به نمایش درآید.

بلیت این فیلم به صورت اینترنتی و همچنین در گیشه سینما برای فروش عرضه شده است.

در روز اکران فیلم «محمد رسول الله» سرژ لویک بنیانگذار و رییس فستیوال فیلم مونترال از زمان آغاز تا کنون و دنیس کودر شهردار مونترال از مجیدی و فیلم او استقبال کردند و شهردار شهر نمایش این فیلم را افتخاری برای مونترال کانادا خوانده بود.

سی و نهمین دوره جشنواره فیلم مونترال فردا ۷ سپتامبر به کار خود خاتمه می‌دهد.