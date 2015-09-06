مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی صبح امروز یکشنبه با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و به ریاست نصرالله سجادی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مجید کیهانی به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی با حضور ۱۹ کاندیدا آغاز شد که البته یکی از کاندیداها قبل از مجمع انصرافش را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده بود. با شروع و در طول مجمع یاسر ابراهیم زاده، مهران تیشه گران، مهدی مستجاب الدعوه، جهانگیر آقایی و جعفر باباخانی به نفع مصطفی کریمی انصراف دادند.

محمدرضا آشتیانی، علی گرزی، مهدی مبینی و نادر جعفری هم در مجمع غایب بودند. یزدی نیز در طول این مجمع از حضور در انتخابات کناره گیری کرد.

اسبقيان، جلالي، حومنيان، شوقيان، صالحي نيا، صانعي، كريمي و كيهاني ۸ کانديدايي بودند که برای انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی بین آنها رای گیری صورت گرفت. در پایان دور اول کریمی ۱۴ رای، کیهانی ۱۳ رای، اسبقیان ۵ رای، جلالی ۶ رای و حومنیان ۲ رای کسب کردند تا انتخابات بین کریمی و کیهانی به دور دوم کشیده شود.

در دور دوم مجید کیهانی با کسب ۲۳ رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. کریمی نیز ۱۷ رای کسب کرد.