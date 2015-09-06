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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان - آمریکا؛

نخستین تمرین فرنگی‌کاران در لاس‌وگاس/ وزن‌کشی فردا برگزار می شود

نخستین تمرین فرنگی‌کاران در لاس‌وگاس/ وزن‌کشی فردا برگزار می شود

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان صبح امروز به وقت محلی نخستین تمرین خود را در شهر لاس وگاس برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این تمرین فرنگی کاران زیر نظر کادرفنی پس از نرمش به مرور فن سبک پرداختند تا کم کم آماده حضور در رقابتهای جهانی و گزینشی المپیک شوند.

در این تمرین قاسم رضایی در وزن ۹۸ کیلوگرم، سعید عبدولی در وزن ۷۵ کیلوگرم و مهدی زیدوند در وزن ۶۶ کیلوگرم که صبح فردا به وقت تهران وزن‌کشی دارند با دویدن و نرمش خود را برای شرکت در مسابقات آماده کردند.

همچنین نفرات اول تا پنجم اوزان ۶۶، ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه المپیک خواهند شد.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 2904682

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