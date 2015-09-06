۴۰۰۰ علمک گاز در شهرستان آبدانان نصب شد

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه گازرسانی به شهرستان آبدانان طی هفته گذشته تکمیل شد و هم اکنون مشعل گاز در شهرستان روشن شده است.

وی بیان داشت: ۱۱۵ کیلومتر شبکه گازرسانی به شهرستان صورت گرفته است که ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۰ درصد جمعیت روستاهای شهرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند.

عسگری تصریح کرد: برای گازرسانی به شهرستان هم چهار هزار علمک گاز در نقاط مختلف شهرستان نصب شده است.

فرماندار آبدانان با اشاره به اینکه خط انتقال گاز شهرستان دارای ۱۱۰ کیلومتر است، گفت: طی سالهای اخیر گازرسانی به این شهرستان به یکی از خواسته های مردم تبدیل شده که خوشبختانه این مهم در سال جاری محقق شد.

وی افزود: برای این طرح عظیم با خط انتقال ۱۲ اینجی، اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.