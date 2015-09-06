معاونان وزارت ورزش به آمریکا رفتند/ رئیس کمیته المپیک هم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با برگزاری مراسم وزن کشی به طور رسمی در لاس وگاس آمریکا آغاز میشود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. با توجه به در پیش بودن بازیهای المپیک برزیل، سهمیه المپیک نیز بین کشورهای شرکت کننده در این رقابتها توزیع خواهد شد. بر همین اساس تیم ایران که مدافع عنوان قهرمانی است باید در ۶ وزن المپیکی یعنی اوزان ۵۹، ۶۶، ۷۵، ۸۵، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم سهمیه المپیک ریو را به دست آورد.
بلافاصله پس از پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان نیز در لاس وگاس آمریکا آغاز میشود. وزن کشی این رقابتها بامداد پنجشنبه انجام میشود و مسابقات از روز جمعه آغاز میشود.
حساسیت مسابقات کشتی قهرمانی جهان در هر دو بخش فرنگی و آزاد برخی مسئولان ورزش کشور را بر آن داشته تا با حضور در محل برگزاری این رقابتها از نزدیک پیگیر وضعیت ملیپوشان ایران و رقابتهای شان باشند. علاوه بر کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک که همراه با تیم ملی ایران راهی آمریکا شد، امیررضا خادم معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان همراه با عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و آموزشی این وزارتخانه نیز به آمریکا سفر کردهاند.
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