معاونان وزارت ورزش به آمریکا رفتند/ رئیس کمیته المپیک هم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با برگزاری مراسم وزن کشی به طور رسمی در لاس وگاس آمریکا آغاز می‎شود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. با توجه به در پیش بودن بازی‎های المپیک برزیل، سهمیه المپیک نیز بین کشورهای شرکت کننده در این رقابت‎ها توزیع خواهد شد. بر همین اساس تیم ایران که مدافع عنوان قهرمانی است باید در ۶ وزن المپیکی یعنی اوزان ۵۹، ۶۶، ۷۵، ۸۵، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم سهمیه المپیک ریو را به دست آورد.

بلافاصله پس از پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان نیز در لاس وگاس آمریکا آغاز می‎شود. وزن کشی این رقابت‏ها بامداد پنجشنبه انجام می‎شود و مسابقات از روز جمعه آغاز می‎شود.

حساسیت مسابقات کشتی قهرمانی جهان در هر دو بخش فرنگی و آزاد برخی مسئولان ورزش کشور را بر آن داشته تا با حضور در محل برگزاری این رقابت‎ها از نزدیک پیگیر وضعیت ملی‎پوشان ایران و رقابت‎های شان باشند. علاوه بر کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک که همراه با تیم ملی ایران راهی آمریکا شد، امیررضا خادم معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‎های وزارت ورزش و جوانان همراه با عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و آموزشی این وزارتخانه نیز به آمریکا سفر کرده‌‏اند.