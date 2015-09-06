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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

دادستان عمومی و انقلاب زنجان:

دستگاه قضایی با فعالیت قهوه‌خانه‌ها مخالف نیست

دستگاه قضایی با فعالیت قهوه‌خانه‌ها مخالف نیست

زنجان- دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: مقابله با مصرف قلیان در اماکن عمومی به منزله مخالفت دستگاه قضایی با وجود قهوه خانه ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری کل استان زنجان، حجت الاسلام حسن مظفری افزود: متاسفانه برخی این چنین برداشت می کنند که مخالفت و مقابله دستگاه قضایی با عرضه و استعمال قلیان در اماکن عمومی از جمله در قهوه خانه ها به معنی مخالفت دستگاه قضایی با وجود قهوه خانه و قهوه خانه داری در جامعه است.

وی یادآور شد: علت این بینش و تفکر نادرست در این است که این افراد به غلط فلسفه وجودی قهوه خانه ها را فقط در استعمال قلیان می دانند و در اذهان خود کارایی قهوه خانه ها را فقط به عرضه و مصرف قلیان محدود کرده اند.

حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: این طرز تفکر در خلاصه کردن قهوه خانه به مصرف قلیان آفت بزرگ و مهمی است بر فرهنگ قهوه خانه داری ایران که حداقل از زمان صفویه یکی از فرهنگ های مهم مردم ایران محسوب می شود.

وی افزود: بهترین ابزار ارتباطات جمعی در گذشته قهوه خانه بوده است و این اماکن به عنوان میراث فولکلوریک جامعه ایرانی آنچنان که امروز مرسوم شده فقط محل قلیان و توتون نبوده بلکه اغلب فعالیت های مهم فرهنگی چون مدیحه سرایی، نقالی، پرده خوانی، مشاعره و شعرخوانی، شاهنامه خوانی و طرح و حل مشکلات اجتماعی جزو کارکردهای مثبت و آشکار آن بوده است.

کد مطلب 2904687

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