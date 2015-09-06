روح جمعی به دور از تعصبات قومیتی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی صبح امروز به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون در نشست با تعاونگران اظهار داشت: در گذشته دشمن از روی دانائی و عده ای در درون از روی نادانی به مسائل تفرقه انگیز، جهالت و قومیتی دامن می زدند که باید از این نگاه دوری کرد.

وی افزود: اگر به دنبال ترویج روحیه تعاون در سطح جامعه هستیم باید روحیه جمعی و خرد جمعی را به دور از نگاه های غلط قومیتی ترویج دهیم آن وقت است که می توان ادعای توسعه یافتگی داشت.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: تعاون یعنی همکاری، یعنی اگر با افکار و اندیشه های هم نیز مشکل داریم در راستای اهداف جمعی و منافع ملی به منافع مشترک فکر کرده و در راستای تقویت آن قدم برداریم.

وی افزود: بر اساس تعریف اسلام، انسان موجودی اجتماعی، اما قائل به مسائل فردی است، تا زمانی که منافعش تامین شود در بعد اجتماعی رابطه برقرار می کند این یعنی آفت و باید این گونه نگاه را تغییر داد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اصل نگاه اجتماعی و مدیریت باید در راستای نگاه تعاونی باشد، اصل همدلی و همزبانی است و نباید به افراد از منظر قومیت، مذهب و مرام و مسلک نگاه کرد.

مسئولان به توانائی مردمان این دیار اعتقاد پیدا کنند

امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به عدم توجه مسئولان به توانایی مردم این دیار اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهدیم که عده ای خارج از استان با بهره وری از فرصت های بسیار این دیار، در راستای منافع اقتصادی خود قدم بر می دارند این در حالی است که جوانان این استان بیکار هستند.

وی گفت: دلیلی ندارد فردی خارج از استان بیاید با بهره گیری از مرزهای ما دام را وارد و به بازار مصرف داخلی ببرد، آن وقت تعاونی های مرزنشین این دیار بیکار نشسته و گذر روزگار کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید استاندار و دیگر مسئولان استانی در راستای احیای تعاونی ها و کاهش بروکراسی و پیچ و خم های اداری برای فعالان تعاونی حرکتی ارزنده از خود نشان دهند.

وی گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب از سیستان و بلوچستان به عنوان دروازه توسعه شرق کشور یاد می کند دیگر نباید شاهد این گونه عدم برنامه ریزی ها باشیم.

امام جمعه زاهدان گفت: باید با پنجره باز ضمن کاهش بروکراسی ها اداری، راه های اجرای طرح های را توسعه دهیم نه اینکه رفتارها به گونه ای باشد که فعالان تعاونی انگیزه خود را از دست بدهند.

ستاد عالی توسعه بخش تعاون سیستان و بلوچستان تشکیل شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: برای نخستین بار در سطح کشور ستاد عالی توسعه بخش تعاون استان را تشکل داده ایم، اکنون طرح پس از انجام کارهای کارشناسی شده، سند توسعه تعاونی ها برای تصویب به ستاد مرکزی ارسال شده است.

مهرداد جهاندیده گفت: همچنین با برنامه ریزی ها صورت گرفته به دنبال توسعه دانش افزائی فعالان تعاونی ها در راستای انعقاد تفاهم نامه با فعالان تعاونی ها هستیم که اگر این تغییر نگاه صورت گیرد حسب یقین شاهد سهم آوری این بخش در اقتصاد سیستان و بلوچستان خواهیم بود.

وی افزود: اکنون در استان دو هزار و ۱۴۱ تعاونی در ۱۴ گرایش فعال و ۸۹۳ هزار و ۱۶۳ نفر عضو فعال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد: تعاونی های کشاورزی ۳۰ درصد، خدمات ۲۵ درصد، صنعتی ۱۳ درصد و مسکن ۸ درصد بیشترین فراوانی تعاونی های استان را به خود اختصاص داده اند.