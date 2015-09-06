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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

كاراته قهرمانى آسيا - ژاپن؛

تیم کومیته بانوان ایران برای مدال برنز تلاش می‌کند

تیم کومیته بانوان ایران برای مدال برنز تلاش می‌کند

اعضای تیم کومیته بانوان ایران در سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با شکست برابر میزبان رقابتها به گروه بازنده رفتند تا شانس خود را برای کسب مدال برنز آزمایش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صعود تیم مردان ایران به دیدار نهایی رقابتهای کومیته تیمی، تیم بانوان کار خود را در این مسابقات با پیروزی دو بر يک برابر قزاقستان آغاز کرد. در اين ديدار حميده عباسعلي ۸ بر صفر از سد حريفش گذشت، در ادامه سميرا ملكي پور نتيجه را به كاراته  كا قزاق واگذار كرد. سومين ديدار را رزيتا عليپور ۵ بر ۳ به سود خود خاتمه داد تا تيم ايران پيروز اين مبارزه باشد.

بانوان ايران در مبارزه دوم برابر كاراته كاهاي كشور ميزبان صف آرايي كردند كه در پايان تيم ژاپن با نتيجه ۲ بر صفر پيروز ميدان باشد. حميده عباسعلي برابر "سونيا" كاراته كا ژاپني به تساوي يك بر يك رسيد، طراوت خاكسار ۵ بر صفر نتيجه را واگذار كرد و رزيتا عليپور هم مقابل حريف ژاپني شكست خورد تا اين ديدار به سود تيم ژاپن خاتمه يابد. با این نتیجه کاراته کاها برای کسب مدال برنز در گروه بازنده ها به میدان می رود. 

تیم ملی کاراته ایران تا پایان روز دوم موفق به کسب ۲ مدال طلا ، سه نقره و ۵ برنز شده است.  امیرمهدیزاده و حمید عباسعلی ۲ مدال طلا، سعید احمدی و سحر کرجی ۲ نشان نقره، الهه رضازاده، ذبیح‌الله پورشیب و مهران قربانعلی‌پور به همراه تیم‌های کاتای مردان و بانوان ۵ نشان برنز کسب کرده‌اند. مهسا افسانه، رضا روشن، ابراهیم حسن بیگی، رزیتا علیپور و فاطمه چالاکی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح امروز جمعه ۱۳ شهریورماه با شرکت ۲۸۵ کاراته از ۳۳ کشور در یوکوهامای ژاپن آغاز و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2904689

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