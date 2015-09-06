محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مرز بازرگان گفت: در حال حاضر مرز بازرگان باز است و تردد کامیون‌ها به‌صورت عادی در این مرز جریان دارد اما هنوز دروازه‌های مرزی كاپی كوی (رازی) و اسن دره (سرو) بین ایران و ترکیه بسته است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت مشکلی برای کامیون‌های ایرانی به وجود نیامده و خوشبختانه بدون مشکل حمل و نقل انجام می گیرد، افزود: در این مدت کرایه‌های حمل بار بین ایران و ترکیه حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته که این روالی کاملات طبیعی است، چرا که وقتی یک منطقه ناامن می شود و رانندگان با این مشکلات از این مرز عبور می کنند، کرایه حمل هم بالا می‌رود و صاحبان کالا باید مابه التفاوت این زیان را بپردازند.

مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه همچنان به کامیون داران ایرانی توصیه می‌شود که شب در این مسیر تردد نداشته باشند، اظهار داشت: به مردم بارها توصیه کردیم که از سفر زمینی غیرضروری به این منطقه خودداری کنند و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها هم در صورت تردد، به صورت گروهی و در روز حرکت کنند.

در تابستان امسال، کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی در مرز بازرگان و منطقه چالدران با حمله افراد ناشناس روبرو شدند که این حمله‌ها موجب کشته شدن یک راننده و آتش زدن تعدادی از کامیون‌های ایرانی شد.