یک نمایش به کودک سوری تقدیم شد/ اجرای «غروب روزهای اول پاییز»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «غروب روزهای اول پاییز» که دو سال پیش در چهاردهمین جشنواره تئاتر مقاومت در چهار بخش برگزیده شد، اکنون پس از دو سال انتظار اجرای عموم روی صحنه می‌رود.

نمایش «غروب روزهای اول پاییز» به نویسندگی اکبر حسنی و ابوالفضل حاجی‌علی‌خانی و کارگردانی علیرضا مهران از فردا ۱۶ شهریور ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

«غروب روزهای اول پاییز» قصه زندگی خانواده‌ای است که دخترشان در آستانه ازدواج قرار دارد و پدر خانواده نیز برای صید به دریا رفته است که این اتفاقات مصادف با آغاز حمله عراق به ایران می‌شود.

این نمایش در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در بخش‌های بازیگری زن، بازیگری مرد، نمایشنامه و کارگردانی برگزیده شد و علی‌رغم تلاش‌های که گروه اجرایی این نمایش از دو سال گذشته داشته‌اند در نهایت از فردا ۱۶ شهریور ماه به همت حوزه هنری و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس قرار است به مدت ۳۰ شب روی صحنه برود.

ابوالفضل حاجی‌علی‌خانی، شهره مکری، صفورا کاظم‌پور، حمید حبیبی‌فر و سایه کبیری بازیگران این نمایش هستند.

علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند از ۱۶ شهریور ماه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به تماشاخانه ماه حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه مراجعه کنند.

«مرد برهنه مرد فراگپوش» به کودک سوری تقدیم شد

نمایش «مرد برهنه مرد فراگپوش» اثر داریو فو به کارگردانی علی عامل هاشمی که از از چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود روز گذشته به آیلان کودک سوریه ای که قربانی جنگ شده است، تقدیم شد.

در این نمایش هنرمندانی چون مسعود کرامتی، هدایت هاشمی، ارسطو خوش رزم، مهشید ناصری، اما هاشمی به مدت ۶۰ دقیقه به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می توان به جمشید کاویانی مترجم، هدایت هاشمی تهیه کننده، امیر علی نبویان بازنویس، هادی عامل مشاور کارگردان، پگاه ترکی طراح لباس و صحنه، هادی آموزگار مجری طرح، وحید میثاقی طراح پوستر و بروشور، امین رضا اولیا، ماهگل کرامتی، آرین عزیزی دستیار کارگردان، البرز نبویان انتخاب موسیقی، بهنام مالکی ساخت دکور، نیما اقلیما ساخت تیزر، محمدرضا ایمانیان مدیر تبلیغات، هادی آموزگار عکاس، سارا حدادی مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای اشاره کرد.

نمایش «مرد برهنه مرد فراگپوش» از ۱۱ شهریور ماه هر شب به جز شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.