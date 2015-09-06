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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان - آمریکا؛

سهمیه المپیک به ۶ وزن کاهش یافت/ فقط نفرات اول تا پنجم!

سهمیه المپیک به ۶ وزن کاهش یافت/ فقط نفرات اول تا پنجم!

بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو در دو بخش آزاد و فرنگی و در شش وزن المپیکی برگزار می شود که تنها نفرات اول تا پنجم رقابتهای جهانی موفق به کسب سهمیه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابت های کشتی قهرمانی جهان در اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۸۶ ، ۹۷و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار می شود و به غیر از وزن ۶۱ و ۷۰  کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بقیه اوزان می توانند سهمیه المپیک برزیل را کسب کند.

در رقابت های جهانی آمریکا در شش وزن المپیکی، نفرات اول تا پنجم هر وزن مجموعا در هر وزن شش نفر سهمیه حضور در  المپیک ۲۰۱۶ برزیل را کسب می کنند.

 این در حالی است که در رقابت های جهانی ۲۰۱۱ استانبول تفرات اول تا دهم هر وزن سهمیه حضور در المپیک را کسب می کردند و رقابتهای المپیک لندن ۲۰۱۲ در هفت وزن آزاد و فرنگی و چهار وزن کشتی زنان انجام شد.

کد مطلب 2904697

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