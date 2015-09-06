سهمیه المپیک به ۶ وزن کاهش یافت/ فقط نفرات اول تا پنجم!

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابت های کشتی قهرمانی جهان در اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۸۶ ، ۹۷و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۹۸ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار می شود و به غیر از وزن ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد و ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بقیه اوزان می توانند سهمیه المپیک برزیل را کسب کند.

در رقابت های جهانی آمریکا در شش وزن المپیکی، نفرات اول تا پنجم هر وزن مجموعا در هر وزن شش نفر سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۶ برزیل را کسب می کنند.

این در حالی است که در رقابت های جهانی ۲۰۱۱ استانبول تفرات اول تا دهم هر وزن سهمیه حضور در المپیک را کسب می کردند و رقابتهای المپیک لندن ۲۰۱۲ در هفت وزن آزاد و فرنگی و چهار وزن کشتی زنان انجام شد.