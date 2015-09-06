اعتیاد جزو ۵ عامل اول مرگ و میر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر پرویز افشار در چهارمین همایش نوجوان سالم که در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است گفت: فعالیت های پیشگیرانه نیاز به ورود شرکای اجتماعی در فراخوان جمعی دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش با همکاری خیرین مدرسه ساز، توسعه مشارکت های مردمی تجربه های موفقی را در بخش غیر دولتی به دست آورده و امیدواریم در موضوع پیشگیری نیز بتواند از شرکای اجتماعی استفاده کند.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: آسیبی که از طریق اعتیاد به کشور وارد می شود سنگین است، زیرا تمام موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر موارد را تحت پوشش قرار می دهد.

افشار با بیان اینکه نگاه افراد جامعه به خانواده یک فرد معتاد نگاه به مردم درجه دوم است خاطرنشان کرد: باید بگوییم اعتیاد از نظر جسمی مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و جزو ۵ بیماری اول کشور و همچنین از نظر مرگ و میر نیز جزو ۵ عامل اول است.

وی یادآور است: فضاهای آموزشی می تواند در پیشگیری اعتیاد موثر باشد و ستاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه خود می داند در کنار آموزش و پرورش قرار گیرد و ۵۰ درصد اعتبارات پیشگیری این ستاد نیز صرف این وزارتخانه شود.