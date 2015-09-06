مراسم معارفه فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم تودیع سردار سیروس فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران و معارفه سرهنگ عبدالرضا ناظری با حضور سردار اسکندر مومنی جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان استانی و منطقه ای برگزار شد.

در این مراسم سردار سیروس فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران با تشریح فعالیت های چهار ساله خود اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های نیروی انتظامی شرق استان تهران طی سال های اخیر، ارتقای ساختار این نیرو بود.

ساختار سازی مناسب در نیروی انتظامی شرق استان تهران

وی افزود: تلاش های لازم برای ارتقای ساختار نیروی انتظامی شرق استان تهران انجام گرفت و در نهایت ۲۶ معاونت و پلیس تخصصی در این منطقه مستقر شد.

فتحی ادامه داد: نیروی انتظامی شرق استان تهران هفت شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه را تحت پوشش قرار می دهد که از لحاظ تراکم جمعیتی و گستردگی قابل توجه است.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی شرق استان تهران از زمان استقرار در این منطقه توانست در کاهش جرائم و افزایش امنیت قدم های موثری بردارد که رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس نشان دهنده این موضوع است.

عملکرد سردار فتحی شایسته تقدیر است

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران نیز در این مراسم با اشاره به برکات استقرار نیروی انتظامی شرق استان تهران در ورامین اظهار داشت: استقرار فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران به درخواست امام جمعه و مسئولان وقت ورامین انجام شد.

وی افزود: مسئولان نیروی انتظامی نیز با کار کارشناسی به این موضوع رسیدند که نیاز منطقه، استقرار فرماندهی نیروی انتظامی مستقل است و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادند.

محمودی ادامه داد: حضور بیش از دو میلیون نفر جمعیت در شرق استان تهران نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت های عظیم این منطقه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تقدیر از تلاش های سردار فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران گفت: آمارها نشان می دهد که سردار فتحی با مدیریت جهادی و تلاش خستگی ناپذیر، توانست امکانات مناسبی را در منظقه شرق استان تهران برای گسترش و ارتقای امنیت ایجاد کند.

زمین یگان ویژه امداد نیروی انتظامی شرق استان تهران تأمین شود

محمودی اضافه کرد: سردار فتحی توانست با تعامل مثبت و سازنده با مسئولان شهرستان های شرق استان تهران به موفقیت های کنونی برسد که شایسته تقدیر و سپاس است.

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: یکی از کارهای ارزشمندی که در دوران فرماندهی سردار فتحی در منطقه شرق استان تهران انجام شد، تهیه زمین فرماندهی این نیرو بود که باید همین امر برای استقرار یگان ویژه امداد شرق استان تهران نیز عملیاتی شود.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی، متذکر شد: فرهنگ این دیار، فرهنگ مردانگی و ایستادگی است به طوری که در سال ۴۲، مردمان این دیار با حرکت تاریخی خود قیام ۱۵ خرداد را رقم زدند.

افتخار نیروی انتظامی سربازی ولایت است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران یادآور شد: سردار فتحی با عملکرد خود نشان داد که متعصب به دیار ۱۵ خرداد است و بدون تردید مانند یک نیروی بومی، متعصبانه برای ارتقای امنیت منطقه تلاش کرد.

وی با تقدیر از تلاش های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی گفت: نیروی انتظامی افتخار می کند که سرباز ولایت است و مأموران نیروی انتظامی افتخار دارند که زیر نظر ولایت حرکت کرده و منویات رهبری را اجرایی می کنند.

دولت نگاه ویژه ای به شرق استان تهران داشته باشد

محمودی گفت: باید مأموران نیروی انتظامی همواره برای تحقق منویات رهبری تلاش کنند و اجازه ندهند که مقام معظم رهبری در مباحث اجتماعی و فرهنگی ناراحتی و نگرانی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به استاندار تهران تأکید کرد: هم اکنون مجموعه هایی در منطقه هستند که جایگاه استانی دارند اما ساختار آن شهرستانی است به همین خاطر باید دولت یازدهم نگاه ویژه ای به شرق استان تهران داشته باشد.

صدا و سیمای مستقل برای شهرستان های استان تهران راه اندازی شود

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: صدا و سیمای شهرستان های استان تهران، مصوبه دولت قبل و ابلاغ دولت فعلی را دارد و امروز این منطقه برای انجام مأموریت های خود، نیازمند صدا و سیمای مستقل است.

وی متذکر شد: همانطور که از تشکیل استان البرز، نظام اسلامی ضرر نکرد، باید دولت توجه ویژه ای به شرق استان تهران کند و ساختار اجرایی آن را ارتقا دهد.

در ادامه این مراسم سردار مجرد، حکم انتصاب سرهنگ ناظری را که از سوی سردار اشتری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، قرائت کرد.

همچنین لوح تقدیری به پاس تلاش های چندین ساله سردار فتحی در فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران با امضای سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران اهدا شد.