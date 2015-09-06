موشک فالکون سال آینده پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طی کمتر از یک سال اخیر سه مورد انفجار و ناکامی در حین انتقال محموله به ایستگاه فضایی بین المللی روی داده تا مشخص شود انتقال تجهیزات علمی و مواد غذایی به ساکنان این ایستگاه یکی از پرهزینه ترین فرآیندهای انتقال در دنیا است.

نخستین مورد از سه گانه انفجارهای اخیر در ماه اکتبر روی داد و آن زمانی بود که کپسول باری سیگناس به همراه راکت آنتراس لحظاتی پس از پرتاب از ویرجینیای آمریکا منفجر شد. در ادامه و در ماه آوریل کپسول فضایی پروگرس روسیه ارتباط خود را با مرکز کنترل مأموریت در روسیه از دست داد تا در نهایت با سقوط در اتمسفر پایان تلخی داشته باشد.

در نهایت انفجار راکت فالکون ۹ و کپسول باری دراگون تکمیل کننده این سه گانه تلخ بود. در جریان این حادثه محموله باری به وزن حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم بر فراز فلوریدا منفجر شد. ناسا اعلام کرده است در نتیجه این حادثه شمار قابل توجهی از تجهیزات علمی و تحقیقاتی منهدم شد.

در روزهای اخیر، خبرهای بسیاری درباره موشک SpaceX Falcon Heavy منتشر شده بود اما تاریخ دقیقی برای پرتاب آن اعلام نشده بود. اکنون تاریخ پرتاب این موشک اعلام شده و به بهار سال ۲۰۱۶ میلادی موکول شده است.

Lee Rosen ، سرپرست ماموریت و عملیات های پرواز اسپیس ایکس در خبری اعلام کرد، این شرکت تا اواخر ماه آوریل یا ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی این پرتاب را انجام خواهد داد. در حال حاضر، تعمیرات لازم برای آماده شدن سکوی پرتاب این موشک آغاز شده است. این سکو، همان سکوی ۳۹A است که پیش از این نیز برای پرتاب Falcon Heavy و Falcon ۹ طراحی شده بود.

Falcon Heavy اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی معرفی و طبق برنامه ریزی ها قرار بود تا سال ۲۰۱۳ میلادی به فضا پرتاب شود اما این پرتاب دائما به تاخیر افتاد بخصوص پس از انفجار Falcon ۹ ، کارشناسان این شرکت فضایی تصمیم گرفتند تا Falcon Heavy را با تاخیر بیشتری به فضا پرتاب کنند.

Falcon Heavy پس از انجام اولین آزمایشات ماموریت خود را با ارسال ۳۷ ماهواره برای نیروی هوایی و در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی آغاز خواهد کرد. این فالکون با قابلیت حمل ۵۳ تن بار به مدار پایینی زمین، قدرتمندترین موشک امریکا از زمان Saturn ۵ خواهد بود.