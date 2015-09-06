برنامه تمرین تیم ملی بسکتبال تازمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، برنامه تمرینی تیم ملی جهت حضور در بیست و هشتمین دوره جام ملت‌های آسیای چین اعلام شد. بر این اساس بازیکنان و کادرفنی بعد از قهرمانی در جام ویلیام جونز، روز دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ در تهران خواهند بود و پس از استراحت یک روزه از روز چهارشنبه (۱۸ شهریورماه) کار خود را در تالار بسکتبال آزادی آغاز خواهند کرد.

برنامه تمرین تا قبل از اعزام به صورت زیراست :

چهارشنبه ۱۸ شهریورماه

* ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

پنجشنبه ۱۹ شهریورماه

* ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

جمعه ۲۰ شهریورماه

* ساعت ۱۰ صبح و ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

شنبه ۲۱ شهریورماه

* ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

- تمرینات تیم ملی بسکتبال در روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه تعطیل است

دوشنبه ۲۳ شهریورماه

* ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

سه شنبه ۲۴ شهریورماه

* ساعت ۱۰ و ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

چهارشنبه ۲۵ شهریورماه

* ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی

- تمرینات تیم ملی بسکتبال در روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه تعطیل است

تیم ملی بسکتبال روز جمه ۲۷ شهریورماه نیز به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی چین می‌شود. این رقابت‌ها طی روزهای اول تا یازدهم مهرماه برگزار می‌شود.