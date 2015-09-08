تشبیه شورای نگهبان به چشم مغلطه‌ است/شبهه افکنان بدنبال بی قانونی

آیت الله محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات برخی از مسئولان و طیفی خاص در مورد وظایف شورای نگهبان، گفت: به صورت کلی کسانی که روحیه دیکتاتوری و استبداد دارند، نمی خواهند قانون حاکم باشد. دوست دارند مفری داشته باشند تا آن چیزی که باب دلشان باشد به کرسی بنشیند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه مخالفت با شورای نگهبان موضوعی تازه نیست و زمان امام خمینی(ره) نیز این انتقادها مطرح بود، ادامه داد: در زمان حضرت امام (ره) هم این مخالفت با شورای نگهبان مطرح بود که حضرت امام(ره) با قاطعیت از شورای نگهبان در مقابل مخالفین حمایت کرد .

وی افزود: بعد از رحلت امام(ره) هم همواره کسانی که خودشان را چپ، خط امام، اصلاح طلب، اعتدالی و ... می نامیدند و هر زمانی یک عنوانی برای خودشان یدک می‌کشند، با شورای نگهبان مخالفت می کردند؛ چراکه که شورای نگهبان طبق مُر قانون می‌خواهد عمل کند و این موضوع مورد پسند آنها نیست.

وی با تاکید برانیکه نظارت استصوابی شورای نگهبان برگرفته از متن قانون است، گفت: آنهایی که معترض به نظارت استصوابی هستند اول باید قانون را تغییر دهند، بعد بگویند شورای نگهبان چرا به وظیفه قانونی‌اش عمل نمی‌کند. چون وقتی که قانون برای شورا وظیفه معین کرده شورای نگهبان شرعا و قانونا نمی‌تواند تخلف کند و اگر تخلف کرد، باید در برابر خدا و در برابر ملت پاسخگو باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: آنهایی که شورای نگهبان را به چشم تشبیه می‌کند، این هم یک مغلطه ای بیش نیست، چون که شورای نگهبان صرفا چشم نیست.

وی با اشاره به انواع نظارت گفت: ما دو نوع نظارت داریم که یک نظارت به اصطلاح ناظر بدون تصمیم‌گیری است. به ناظر صرفا گزارش می‌دهند و ناظر غیر از گزارش هیچ چیز در اختیار ندارد. مانند یک دیده بان در جنگ که دشمن را رصد می‌کند، اما این دیده‌بان فرماندهی نمی‌کند و در جنگ دخالتی ندارد بلکه فقط واقعیت‌ها را به فرمانده منعکس می کند.

آیت الله حیدری افزود: نظارت دیگری وجود دارد که ناظر حق تصمیم‌گیری بر طبق قانون را دارد، مانند یک مهندس ناظر در رابطه با یک پروژه ساختمانی. مهندس این‌طور نیست فقط گزارش دهد بلکه به پیمانکار می‌گوید اینجا اشتباه کردی، طبق ضابطه و قانون عمل نکردی، باید این را منهدم کنی، این طور درست کنی و ... این مهندس ناظر نظارتش فرق می‌کند با دیده‌بان لذا شورای نگهبان فقط دیده بان نیست. شورای نگهبان نظارتش از تیپ دوم است، مثل همین مهندس ناظر است که اعمال نظر می‌کند چون که نظارت بر انتخابات به صورت استصوابی است نه استطلاعی.

عضو مجلس خبرگان رهبری، با تاکید براینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت انتخاباتی طبق نص قانون و مُر قانون به عهده شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: کسانی که در وظایف شورای نگهبان شبهه‌افکنی می‌کنند در واقع می‌خواهند یک مَفری از قانون ایجاد کنند برای افرادی که وضعیتشان با قانون جور در نمی‌آید و به دنبال این هستند که مَعبری باز شود که برخی افراد در سیستم قوه مقننه ورود پیدا کنند که این خطرناک است.

وی یادآور شد: من تعجب می‌کنم از بعضی دولتمردان چرا این مطلب به این سادگی را نتوانستند متوجه شوند!