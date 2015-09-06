به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده در مورد آخرین وضعیت تیم‌های بدهکار فوتبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر بدهی باشگاه‌های لیگ برتری از محل درآمدشان در نزد سازمان لیگ در حال پرداخت است. البته باتوجه به دستورالعمل موجود برای تیم‌های لیگ برتری، در ابتدای فصل تا ۵۰ درصد بدهی‌ها باید تسویه شود و بقیه بدهی‌ها تا پایان فصل پرداخت شود.

وی افزود: در لیگ‌های پائین‌تر نیز تاکید براجرای احکام مالی است، به نحوی‌که بخشی از درآمد حاصل از تبلیغات محیطی که مربوط به تیم‌های لیگ یک می‌شود، به تسویه مالی تیم‌های بدهکار این لیگ اختصاص یابد و باقیمانده بدهی‌ها نیز مطابق دستورالعمل باید پرداخت شود.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ادامه داد: دستورالعمل پرداخت نیز اینگونه است که بدهی تیم‌ها تا سقف ۳۰ میلیون تومان باید بطور کامل تسویه شود، از ۳۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز باید تا ۷۵ درصد باید تسویه شود و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا نیز باید ۵۰ درصد آن پرداخت شود.

وی اضافه کرد: از طلبکاران و صاحبان پرونده‌های مالی در کمیته انضباطی در خواست می‌کنیم مستقیما به سازمان لیگ مراجعه نکرده و برای پیگیری مطالبات خود در صورت گرفتن اجرائیه و در یافت حق خود به بخش اجرایی کمیته انضباطی مراجعه کنند. همچنین طلبکارانی که با هر صورتی با باشگاه‌های بدهکار تسویه حساب و یا مصالحه کرده‌اند، نتیجه آن را مستندا به کمیته انضباطی ارائه دهند.

حسن‌زاده با تاکید بر اینکه چنانچه طلبکاران به مدارک ارائه شده از سوی باشگاه‌ها که حکایت از رضایت دارد، اعتراض دارند به کمیته انضباطی مراجعه کنند، یادآور شد: همه طلبکارانی که در هر رده احکام قطعی در دست دارند، حتما برای پیگیری و صدور اجرائیه به کمیته انضباطی مراجعه کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان لیگ برای تسویه بخشی بدهی تیم‌های لیگ یک مبالغی از درآمد آنها را بلوکه و در اختیار کمیته انضباطی قرار داده است، اجرای حکم از آن محل صورت خواهد گرفت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: چناچه بخشی از بدهی تیم‌های لیگ دسته اول باقی مانده باشد، بدون شک بعد از هفته چهارم، مسابقه این تیم‌ها برگزار نخواهد شد. ضمن اینکه مسابقه تیم‌های بدهکار لیگ‌های دسته دوم و سوم نیز در صورت تسویه نشدن انجام نشده و کارت بازیکنان به آنان داده نمی‌شود.