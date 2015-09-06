سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه طی پنج ماهه سالجاری ۳۵ درصد از تصادفات فوتی در جادههای زنجان ناشی از واژگونی خودرو بوده است.
وی اظهار داشت: علت واژگونی خودرو تخطی از سرعت مطمئنه است.
رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور زنجان به دندی خبر داد و گفت: در این تصادف واژگونی خودرو باعث فوت دو نفر شد.
سرهنگ شیرمحمدی تاکید کرد: در این تصادف عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه باعث فوت یک کودک ۶ ساله و راننده خودرو پژو شد.
وی افزود: همچنین دیروز در محور زنجان به تهم هم برخورد کامیون با کوه باعث فوت راننده کامیون شد.
رئیس پلیس راه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را نقص فنی کامیون عنوان کرد.
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