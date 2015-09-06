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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲

معاون باشگاه استقلال:

لازم باشد کرار را اخراج می‌کنیم/ ریوالدو علاقه‌ای به ماندن ندارد

لازم باشد کرار را اخراج می‌کنیم/ ریوالدو علاقه‌ای به ماندن ندارد

معاون باشگاه استقلال با بیان اینکه کرار باید به این رفتارش خاتمه دهد، گفت: اگر او بخواهد این روند را ادامه بدهد اخراجش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری قبل از شهر امروز یکشنبه در مورد دلخوری ریوالدو جدایی او از استقلال گفت: ریوالدو درخواستی به ما داده مبنی بر جدایی‌اش از استقلال و دلیل آن را هم مشکلات خانوادگی و علاقه نداشتن همسرش به ماندن در ایران است.

وی تاکید کرد: این بازیکن با مدیرعامل باشگاه صحبت کرده و از آنان طی نامه‌ای کتبی درخواست کرده است که نمی‌خواهد در ایران بازی کند. ریوالدو در نامه‌اش عنوان کرده «همسرم علاقه‌ای به ماندن در ایران ندارد و مایل است هر چه زودتر به برزیل برگردد».

معاون باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا شما با این مساله موافقت کرده‌اید یا خیر؟ گفت: ما همه چیز را به مظلومی سپرده‌ایم و منتظر نظر نهایی او هستیم و تا چهار بعدازظهر امروز مساله رفتن و ماندن ریوالدو مشخص خواهد شد.

نظری جویباری خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم با توجه به شرایط موجود ریوالدو در استقلال ماندنی باشد اما باز هم ما منتظر نظر نهایی پرویز مظلومی هستیم.

وی در خصوص وضعیت جاسم کرار و اتفاقات پیش آمده در چند روز گذشته گفت: کرار همه چیز را به شوخی گرفته است، متاسفانه او رفتاری را انجام می‌دهد که در شأن یک فوتبالیست نیست. چندین بار با او صحبت کرده‌ایم و از او خواسته‌ایم کارش را به آرامش انجام دهد اما متاسفانه او همیشه ساز مخالف زده است.

معاون باشگاه استقلال تاکید کرد: شاید در گذشته حق را به او می‌دادیم اما در حال حاضر او هیچ حقی ندارد و اجازه هم ندارد که برای تیم مشکل ساز باشد. او حق و حقوقش را گرفته و نمی‌تواند هر روز یک بهانه برای مجموعه استقلال درست کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اگر این روند ادامه پیدا کند، کرار اخراج خواهد شد؟ گفت: مطمئن باشید اگر کرار بخواهد این شرایط را ادامه بدهد و هر روز با کسی درگیر شود و یا مشکل‌ساز باشد، او را اخراج خواهیم کرد. من امروز با او صحبت خواهم کرد و اگر همچنان بخواهد محکم بر سر یکسری مسائل بماند، مطمئن باشید نمی‌گذاریم در استقلال بماند.

معاون باشگاه استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: البته نظر نهایی را سرمربی و مدیرعامل باشگاه خواهند داد و آنها تصمیم قطعی را خواهند گرفت.

نظری جویباری در پاسخ به این سئوال که اکثریت اعضای هیات مدیره مخالف حضور کرار در استقلال هستند و آیا شما نیز در جمع مخالفان حضور کرار هستید؟ گفت: من نمی‌توانم تصمیم شخصی بگیرم و به دلیل همین نظرم را در این خصوص نمی‌گویم، اما نظر نهایی با مدیرعامل و سرمربی است و ما همه منتظر تصمیم نهایی آنها خواهیم ماند.

وی در پایان و در خصوص تروپیست که مدعی است مشکل مسکن دارد و هر روز از این هتل به آن هتل در حال جابجایی است، گفت: ما به او حق می‌دهیم اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم هر چه زودتر مشکل تروپیست را حل کنیم.

کد مطلب 2904726

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