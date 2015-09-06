به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری قبل از شهر امروز یکشنبه در مورد دلخوری ریوالدو جدایی او از استقلال گفت: ریوالدو درخواستی به ما داده مبنی بر جدایی‌اش از استقلال و دلیل آن را هم مشکلات خانوادگی و علاقه نداشتن همسرش به ماندن در ایران است.

وی تاکید کرد: این بازیکن با مدیرعامل باشگاه صحبت کرده و از آنان طی نامه‌ای کتبی درخواست کرده است که نمی‌خواهد در ایران بازی کند. ریوالدو در نامه‌اش عنوان کرده «همسرم علاقه‌ای به ماندن در ایران ندارد و مایل است هر چه زودتر به برزیل برگردد».

معاون باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا شما با این مساله موافقت کرده‌اید یا خیر؟ گفت: ما همه چیز را به مظلومی سپرده‌ایم و منتظر نظر نهایی او هستیم و تا چهار بعدازظهر امروز مساله رفتن و ماندن ریوالدو مشخص خواهد شد.

نظری جویباری خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم با توجه به شرایط موجود ریوالدو در استقلال ماندنی باشد اما باز هم ما منتظر نظر نهایی پرویز مظلومی هستیم.

وی در خصوص وضعیت جاسم کرار و اتفاقات پیش آمده در چند روز گذشته گفت: کرار همه چیز را به شوخی گرفته است، متاسفانه او رفتاری را انجام می‌دهد که در شأن یک فوتبالیست نیست. چندین بار با او صحبت کرده‌ایم و از او خواسته‌ایم کارش را به آرامش انجام دهد اما متاسفانه او همیشه ساز مخالف زده است.

معاون باشگاه استقلال تاکید کرد: شاید در گذشته حق را به او می‌دادیم اما در حال حاضر او هیچ حقی ندارد و اجازه هم ندارد که برای تیم مشکل ساز باشد. او حق و حقوقش را گرفته و نمی‌تواند هر روز یک بهانه برای مجموعه استقلال درست کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اگر این روند ادامه پیدا کند، کرار اخراج خواهد شد؟ گفت: مطمئن باشید اگر کرار بخواهد این شرایط را ادامه بدهد و هر روز با کسی درگیر شود و یا مشکل‌ساز باشد، او را اخراج خواهیم کرد. من امروز با او صحبت خواهم کرد و اگر همچنان بخواهد محکم بر سر یکسری مسائل بماند، مطمئن باشید نمی‌گذاریم در استقلال بماند.

معاون باشگاه استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: البته نظر نهایی را سرمربی و مدیرعامل باشگاه خواهند داد و آنها تصمیم قطعی را خواهند گرفت.

نظری جویباری در پاسخ به این سئوال که اکثریت اعضای هیات مدیره مخالف حضور کرار در استقلال هستند و آیا شما نیز در جمع مخالفان حضور کرار هستید؟ گفت: من نمی‌توانم تصمیم شخصی بگیرم و به دلیل همین نظرم را در این خصوص نمی‌گویم، اما نظر نهایی با مدیرعامل و سرمربی است و ما همه منتظر تصمیم نهایی آنها خواهیم ماند.

وی در پایان و در خصوص تروپیست که مدعی است مشکل مسکن دارد و هر روز از این هتل به آن هتل در حال جابجایی است، گفت: ما به او حق می‌دهیم اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم هر چه زودتر مشکل تروپیست را حل کنیم.