چرا نهادهاى مسئول از افراد آسيب ديده از تحريم حمایت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین حمایت از حقوق ایرانیان با صدور بیانیه ای خواستار رسیدگی جدی تر نهادهای مسئول به حقوق ایرانیان آسیب دیده از تحریم شد.

در متن این بیانیه آمده است:

براى نابودى يك ملت و هويت آنان نياز به مبارزه و جنگ نيست!! كافي است حقوق آنان را ناديده گرفته و با بي توجهى و تحقير، آنان را نسبت به هويت خود بي تفاوت و نسبت به آينده نا اميد و دلسرد نمود اين برنامه و هدف اسرائيل و امريكاست!

چه كسانى در كشور اهداف امريكا و اسرائيل را تعقيب و اجرا مى نمايند؟

چرا بودجه ای براى دفاع از حقوق افراد آسيب ديده از تحریم و اقدامات كشورهاى بيگانه عليه اتباع كشور وجود ندارد؟

نهادهاى مسئول از جمله وزارت خارجه، معاونت حقوقى رياست جمهوري و مركز امور بين الملى رياست جمهوري چرا حاضر به حمايت و دفاع از افراد آسيب ديده از جريانات تحريم نيستند؟

چه نهاد و سازمانى مسئوليت دفاع از حقوق اتباع كشور را بعهده دارد؟

گفتنی است چند سالی است کمپین حمایت از حقوق ایرانیان، توسط جمعی از هموطنان آسیب دیده از تحریم که به بهانه های واهی در کشورهای مختلف زندانی و اموال آنها توقیف شده است، تاسیس شده است و بنا دارد حقوق از دست رفته ایشان را پییگری نماید.