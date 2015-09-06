به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، «صاایران» از جمله شرکتهایی است که هم برای کاربران بخش غیرنظامی و هم در بخش دفاع به خوبی شناخته شده است. حضور مؤثر در طراحی و ساخت سامانه های رایانه ای و مخابراتی در بخش غیر دفاعی در کنار دستیابی به فناوریهای بسیار پیشرفته الکترونیک، رادار، بیسیم، آی تی و ارتباطات در بخش دفاعی، صاایران را به یک شرکت بزرگ منطقه ای تبدیل کرد که امروز میتواند علاوه بر تجهیزات و سامانه های مخابراتی و الکترونیکی، فناوریها و علوم پیشرفته در زمینه سامانه های با فناوری بالا تولید و صادر کند.

سردار باقری رئیس شرکت صنایع الکترونیک ایران وزارت دفاع(صاایران) در ابتدای گفت‌وگوی خود بخشی از حوزه مسئولیت این سازمان را تأمین نیازهای راداری، جنگال، تجهیزات سلاح، الکترواپتیک، لیزر، رایانه، مخابرات، قطعات نیمه هادی و الکترونیک پیشرفته، سامانه های فضایی، مانند ماهواره و ایستگاه های دریافت و نیز سامانه ها و ایجاد بسترهای امن برای ارتباطات در نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: ما در این خصوص توانسته ایم رضایت نیروهای مسلح را جلب کنیم و فرمانده معظم کل قوا‌ حضرت آیت الله خامنه‌ای، نیز در بازدیدی که در سنوات قبل از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی داشتند‌ رضایت خود را از عملکرد صاایران ابراز فرمودند.

سئوال: ‌مأموریت و رسالت اصلی صنایع الکترونیک ایران ‌در وزارت دفاع چیست؟

مأموریت صاایران تأمین محصولات ارتباطی، فناوری اطلاعات، الکترونیکی، جنگ الکترونیک، رایانه، الکترواپتیک و فضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، امروزه عامل اصلی تحول در نیروهای مسلح ‌صنایع الکترونیک محسوب میشود چرا که سلسله اعصاب نیروهای مسلح ارتباطات و مخابرات است.

شرکت صنایع الکترونیک ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن، مانند؛ «ایزایران» در مباحث فرهنگی همچون شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، که از اساسی ترین ارکان در نیروهای مسلح است و حتی در زمینه اطلاع رسانی عمومی به کارکنان و خانواده ها نقش اساسی دارد.

سئوال:‌‌ با این توضیح وظیفه اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در صاایران بر عهده کدام صنایع است؟

یکی از مأموریت های صاایران کمک در تامین نیازمندی های ارتباطی و الکترونیکی ‌به شمار می آید. در این زمینه صاایران تجهیزات راداری، اپتیکی، الکترواپتیکی، انواع دوربین ها و نظایر آن را در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌دهد. بخش دیگری از کار صاایران در زمینه ماهواره است به ویژه با توجه به اهمیتی که ماهواره در دنیای امروز در زمینه ارتباطات و اطلاعات پیدا کرده، وظیفه ما در این حوزه هم سخت شده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. الحمدلله در این زمینه موفقیت های زیادی به دست آورده ایم و ‌در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ ماهواره فجر را جمهوری اسلامی ایران به فضا پرتاب کرد که این ماهواره نتیجه تلاش دانشمندان ایرانی و کارکنان پرتلاش صاایران بود.

با توجه به توضیحاتی که داده شد و اهمیت بحث ارتباطات امن و پایدار و فناوری اطلاعات که از ملزومات نیروهای مسلح است در واقع تصور یک نیروی مسلح قوی بدون توجه به دو مقوله فوق غیر ممکن خواهد بود. همچنین مورد دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر ارتباطات امن و پایدار و فناوری اطلاعات، سایر تجهیزات مورد استفاده نیروهای مسلح، مانند؛ موشکها، رادارها، توپخانه، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین، ناوها و سایر شناورها، زیر سطحی ها و نظایر آن همه نیازمند یک بستر الکترونیکی قوی هستند که تأمین آنها جزو وظایف ما در صاایران به حساب می آید.

سئوال: صاایران چه خدماتی‌ در اختیار نیروهای مسلح در بخشهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند قرار میدهد؟

تمامی نیازهای نیروهای مسلح در حوزه زمینی و ارتباطی اعم از ارتباط بین نیروهای پیاده، قرارگاه ها، زرهی، هوانیروز، شبکه های زیر ساختی، فیبر نوری، انواع بیسیم ها و باسیم ها، فناوری اطلاعات، ویدئو همایش ها و نظایر آن را صنایع مخابرات صاایران تأمین می کند.

در حوزه دریا، سامانه های ناوبری، سوناری، راداری و نظایر آن را نیز صاایران و شرکتهای زیر مجموعه آن تولید ‌و در اختیار نیروهای دریایی قرار می دهند. در حوزه هوایی با وجود ‌سختی‌ و پیچیدگی بحمدالله‌ در بخش ناوبری هوایی به موفقیتهای بسیاری دست پیدا کرده‌ایم. در زمینه بیسیم های هوایی نیز فعالیتهای خوبی صورت گرفته و روز به روز در حال پیشرفت در این حوزه هستیم.

در زمینه تأمین و نصب تجهیزات الکترونیک ‌و دوربین بر روی هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته ایم.

در حوزه پدافند هوایی نیز، ‌موفقیتهای بسیار زیادی به دست آورده ایم و‌ بنا به فرمایش فرمانده معظم کل قوا اولویت با پدافند‌ است و عمده توان خود را در تأمین تجهیزات پدافندی قرار داده‌ایم‌ که با همراهی بسیار خوب متخصصین و کارکنان غیور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ‌یک شبکه ارتباطی بسیار قوی و بومی در زمینه پدافند طراحی شده که ‌باعث شده هیچ نقطه کور پدافندی در کشور وجود نداشته و تمامی پروازها حتی در نقاط دوردست و با سقف پروازی بالا تحت نظر شبکه قوی پدافندی کشور باشد.

سئوال: تعامل نیروهای مسلح با صاایران به چه صورتی است؟ آیا صاایران برای تولید محصولات خود نظرخواهی می‌کند؟

صاایران؛ صنعت الکترونیک ایران است، بنابراین ایده یک محصول و نیاز به آن را خود نیروهای مسلح با تجمیع و اولویت بندی در ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت دفاع و از طریق وزارت به زیر مجموعه ها از جمله صاایران اعلام می شود. از این جای کار به بعد، طراحی، تحقیق، تولید و آموزش استفاده از محصول بر عهده صاایران است و تا مدتی نیز برای بهره برداری بهینه از محصول و رفع اشکالات احتمالی همراه با نیروی کاربر می مانیم اما بهره برداری و عملیاتی کردن محصول بر عهده خود نیرو‌ست.

سئوال: تعامل صاایران با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به چه صورت است؟

وظیفه بخش دفاع در دولت با تأکید فرمانده معظم کل قوا، «تأمین نیاز» است. بخش دفاع را نیز مانند سایر بخشهای کشور، مردم و با استفاده از توانمندیهای خود اداره میکنند، در صاایران از توانمندیهای مردمی در قالب شبکه های همکار استفاده می کنیم به این صورت که پس از دریافت نیاز از نیروهای مسلح آن را در اختیار شبکه های همکار در سراسر کشور قرار می‌دهیم و ‌به لطف پروردگار با اغلب دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر ‌پروژه تحقیقاتی مشترک داریم ‌تا از توانمندیهای آنها استفاده کنیم.

همچنین از قابلیتهای شرکتهای فناور موجود در کشور نیز استفاده می کنیم و بخش اعظمی از تولیدات صاایران را نیز به شرکتها و شبکه های همکارمان واگذار می‌کنیم بنابراین ‌مدیریت کار را صاایران انجام می دهد و طراحی، تحقیق و تولید با کمک شبکه های همکار صورت می پذیرد و در این راستا صدها شرکت با عنوان شبکه همکار با ما همکاری می کنند بنابراین ‌دارای یک شبکه گسترده همکاران هستیم.

سئوال: شرکت صنایع الکترونیک ایران در تولید‌ محصولات نسبت به مشابه داخلی و خارجی ‌چه وضعیتی ‌دارد؟

تولیدات صاایران متنوع و گسترده است و ضرورت دارد این مقایسه درباره تک تک محصولات صورت پذیرد اما اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم باید گفت ما در بخشی از زمینهها مانند اپتیک، رادار، جمع‌آوری الکترونیک و الینت و کامینت در دنیا مطرح هستیم و در واقع در لبه فناوری قرار داریم و در برخی بخش‌ها ‌‌هنوز نیاز به کار بیشتر داریم، اما با توجه به سند چشمانداز ۱۴۰۴ باید تا آن سال در منطقه مقام اول و در دنیا مطرح باشیم که در حال حاضر گام های خوبی برداشته ایم و نام صاایران در منطقه مطرح است. ‌

سئوال: لطفاً در مورد صادرات محصولات صنایع الکترونیک ایران به کشورهای خارجی نیز توضیح بدهید؟

امروز محصولات صاایران ‌به کشورهای متعدد دنیا صادر می‌شود و تجهیزات وسیعی از محصولات ‌در این کشورها حضور دار‌د.

سئوال: آیا صاایران توانسته رضایت نیروهای مسلح را در زمینه نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی آنها برآورده سازد؟

تا آنجا که می دانیم نیروهای‌ مسلح از صاایران رضایت دارند اما حجم نیازهای نیروهای مسلح و نوع تهدیدها بسیار گسترده و متنوع است.

سئوال: آیا صاایران علاوه بر نیروهای مسلح ‌به سازمانها و سایر نهادها و ارگانهای کشوری نیز خدماتی ارائه می دهد؟

بله امروز ‌در ابعاد مختلف ارائه خدمت می کنیم. بخش قابل توجهی از نیاز اپراتورهای مخابراتی و ... را صاایران تأمین می‌کند. امروزه بیش از نیمی از توان صاایران در بخشهای کشوری و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته می شود و این از افتخارات صنایع الکترونیک ایران و وزارت دفاع است که میتواند علاوه بر نیروهای مسلح به دیگر سازمانها و ارگانهای کشور نیز خدمت کند.

سئوال: آیا صاایران در بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرده است؟ ‌

شعار انقلاب اسلامی ایران ‌ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» ‌ بوده و هست. یکی از موارد مهم در راه رسیدن به استقلال و آزادی، استقلال و نداشتن وابستگی اقتصادی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آن را در قالب شعار «ما میتوانیم» امام راحل(ره) مطرح کرد. با شکل گیری انقلاب، این شعار را رهبر معظم انقلاب تکرار نمود و بر آن تأکید فراوان شد. این استقلال، یعنی؛ همان اقتصاد مقاومتی. ‌تأکید بر تولید محصولات بومی با استفاده از توانمندیهای داخلی مردم غیور ایران اسلامی در قالب شبکه های همکار، مصداق توجه به اقتصاد مقاومتی است که تمام توانمان را در اجرایی کردن این راهبرد به کار گرفته‌ایم.

سئوال: ‌گزارشی مختصر از دستاوردهای چشمگیر صاایران در سال قبل بیان فرمایید؟ ‌

یکی از دستاوردهای صاایران در سال گذشته، بومی سازی بخش وسیعی از تجهیزات راداری ‌در زمینه های مختلف بود. همچنین در حوزه های اپتیکی، جمع آوری الکترونیکی و تجهیزات مخابراتی موفقیتهای زیادی به دست آورده ایم.

شبکه تولیدی در صاایران و نیز شبکه های نگهداری محصولات در سراسر کشور باعث شده که بیش از هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در صاایران مشغول به کار باشند. این یعنی ایجاد اشتغال هزاران خانواده که نقش مهمی در تولید کشور دارند و خود از مصادیق اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر از موفقیت‌های صاایران در سال گذشته، تحقق فرمان فرمانده معظم کل قوا‌ مبنی بر ‌ توجه به اعتبارات، افزایش آمادگی دفاعی بود به طوری که ‌چند برابر آنچه با عنوان اعتبار دفاعی در اختیار صاایران قرار داده شده بود‌ محصول تولید کرده و در اختیار نیروهای مسلح قرار دادیم. صادرات محصولات ما در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ سه برابر رشد کرده بود.

سئوال: وزیر دفاع چه انتظاری ‌از مجموعه صاایران دارد؟

قبل حضور سردار دهقان به عنوان وزیر، ‌به مدت ۱۰ سال در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت اداره فاوای این ستاد را بر عهدة ‌داشتم و به وضعیت ‌صاایران اِشراف کامل داشتم. ‌درباره انتظارات وزارت دفاع از مجموعه صاایران به ویژه پس از انتصاب سردار دهقان باید بگویم ‌‌قبل از سردار دهقان کارهای بسیار بزرگی در وزارت دفاع از جمله در صاایران انجام شده بود که همگی در رشد و توسعه کیفی این مجموعه بسیار اثرگذار بوده است، اما در دوره مدیریت جدید با تحول در نگرشها و مدیریت راهبردی، شعار «ما میتوانیم» را نهادینه کردند، هنگامی که ایشان وزیر دفاع شدند ما فکر می کردیم در صاایران عملکرد خیلی خوبی داریم و از هر نظر کامل هستیم، اما در این دوره در مجموعه وزارت دفاع و از جمله صاایران باوری به وجود آمد که می توان خیلی بیشتر از این تلاش و کوشش کرد و مؤثر بود، این تفکر باعث شده که صاایران در فناوری، صادرات و تحول در نیروهای مسلح، ‌سال خوبی را پشت سر بگذارد.

تدبیر وزیر دفاع باعث شده به جای توسعه درون سازمانی معنای جدیدی از هسته و شبکه در وزارت دفاع به وجود بیاید به این معنی که ایشان معتقد به توسعه و استفادة بهینه از شبکه خارج از وزارت دفاع، مانند؛ بهره گیری از توانمندیهای دانشگاه های کشور هستند و ‌تفکرات ایشان باعث شده تولیدات مجموعه صاایران نسبت به سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخوردار باشد. ‌

یکی دیگر از انتظارات وزارت دفاع از زیرمجموعه ها از جمله صاایران همکاری بیشتر با دیگر قسمت‌های وزارت و جلوگیری از موازی‌کاری همراه با قاطعیت در عمل محسوب می‌شود. در برنامه ابلاغی وزارت دفاع به ما نیز این انتظارات آمده است و ‌ملزم به انجام و برآورده کردن آن هستیم. این خواست و انتظار وزارت دفاع از مجموعه ما باعث شده که رقابت ۹ شرکت زیر مجموعه صاایران از رقابت داخلی به رقابت در بازار خصوصی تبدیل شود و باعث رشد چشمگیر مجموعه صاایران گردد.

سئوال: در برنامه ابلاغی سال جاری چه برنامه تحولی برای صاایران در نظر گرفته شده است؟

سال ۱۳۹۳ به مدد الهی، سال بسیار خوب و با برکتی برای مجموعه صاایران بود، اما ‌معتقدیم سال ۱۳۹۳ تمرینی بود برای مسابقه اصلی که إن شاء‌الله امسال‌ به اهداف بالاتری دست پیدا کنیم‌ و سال تحول مثبت در صاایران خواهد بود که با تفکر و عملکرد بسیجی، فضل الهی و تأکید بر اجرای منویات مقام معظم رهبری‌ و تلاشی بیش از سال قبل به دست خواهد آمد و امیدوارم ‌با تأمین کلیه نیازمندی‌های نیروهای مسلح مرتبط با حوزه کاری صاایران، افزایش کیفیت محصولات، کسب رضایتمندی نیروهای مسلح و نظایر آن سال خوبی را به پایان برسانیم. ‌

سئوال: ‌تأکید و تعمیق تفکر انقلابی اسلامی تا چه حد می‌تواند صاایران را در رسیدن به اهداف‌ خود یاری کند؟

اقتصاد مقاومتی مانند دوران دفاع مقدس بدون محوریت دین معنی ندارد، اگر تفکر بسیجی و خدا‌محوری در صاایران وجود نداشته باشد ‌به هیچ وجه نمی‌توانیم به اهدافمان برسیم، لذا حرف اصلی را دین، فرهنگ دینی و خدا‌محوری می‌زند. در شرفیابی که وزیر دفاع خدمت مقام معظم رهبری داشتند، معظم له تأکید فراوانی بر برپایی نماز جماعت، حفظ ظواهر دینی و فرهنگ اسلامی در وزارت دفاع داشتند بنابراین ‌در صاایران برای اجرای تدابیر نورانی ایشان کارهای بسیاری را انجام داده‌ایم که الحمدلله باعث رونق فرهنگ دینی و اسلامی در صاایران و شرکت‌های زیر مجموعه شده است، امروز فرهنگ حاکم در صاایران الحمدلله همانند فرهنگ حاکم بر دوران دفاع مقدس است و همکاران عزیز‌مان‌ مجدانه در تلاشند با همان روحیه جهادی، عملکرد بسیجی، توکل به خداوند تبارک و تعالی و توسل به اهل بیت(ع)، با به کارگیری دانش روز و تخصص توأم با تعهد و کار و کوشش فراوان برای دست یافتن به شعار ‌ «صاایران‌ اول در منطقه و مطرح در جهان» تلاش کنند.