تئاتر کردی سقز به گام دوازدهم رسید/ حضور ۱۲ نمایش در بخش مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره جشنواره تئاتر کردی ۱۸ شهریورماه سال گذشته بعد از وقفه ای سه ساله برگزار شد و خوشبختانه دوازدهمین دوره آن به همت مدیران دولت تدبیروامید و هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر از امروز کلیدخورد.

دوازدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز به منظور ترویج و معرفی فرهنگ کردستان از طریق هنر تئاتر در بخش صحنه ای با نمایش «نه بی باشتر» از مهاباد به کارگردانی قطب الدین صادقی آغاز به کار می کند.

دهمین دوره این جشنواره با حضور گروه های نمایشی از استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برگزار شد و در یازدهمین دوره علاوه برگروه های داخل کشور، گروه نمایشی از اقلیم کردستان عراق هم حضور داشت.

در دوازدهمین دوره این جشنواره هم علاوه برگروهی از اقلیم کردستان عراق شاهد حضور گروهی از استان دیاربکر کشورترکیه هستیم که این اقدام برای اولین بار در استان کردستان اجرایی و عملیاتی می شود.

ازامروز تا ۱۹ شهریورماه ۱۲ گروه نمایشی از میان ۴۶ اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره که توسط هیئت بازبین متشکل از فرشید گویلی، بختیار پنجه ای، رحمان هوشیاری و کورش احمدی، برگزیده شدند، به روی صحنه می روند و باهم به رقابت می پردازند.

دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان اعلام فراخوان برگزاری جشنواره تا پایان مهلت تعیین شده ۶۸ متن نمایشی به دبیرخانه ارسال شد.

اسماعیل پاشایی ادامه داد: ۴۶ گروه هم سی دی نمایش های خود به دبیرخانه ارسال کردند که از این تعداد توسط هیئت بازبین ۱۲ اثر به بخش مسابقه انتخاب شدند.

وی بیشترین اثر را مربوط به استان کردستان با ۵ اثر ذکر کرد و افزود: از سنندج ۲ اثر، بانه، سقز و مریوان هر کدام یک اثربه بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه پیدا کردند.

وی عنوان کرد: از استان های تهران، ایلام، خراسان شمالی و کرمانشاه هم هر کدام یک اثر و از استان آذربایجان غربی هم دو اثر به بخش مسابقه راه یافتند.

دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز اظهارداشت: داوران بخش مسابقه این جشنواره هم متشکل از خسروسینا، خسرو شهراز و رکن الدین گوین از هنرمندان اهل دیاربکر کشور ترکیه است.

پاشایی با بیان اینکه برای نخستین بار در جشنواره تئاتر کردی سقز گروهی از کشور ترکیه حضور پیدا کرده است، بیان کرد: برای نخستین بار است که شاهد این تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره هستیم که این مهم نشان از استقبال هنرمندان و شناخت بیش از پیش تئاتر کردی در استان های کردنشین داخل و خارج کشور است.

پاشایی ادامه داد: از لحاظ کیفی هم پیش بینی می شود این دوره یکی از بهترین دوره های جشنواره تئاتری کردی باشد.

وی یکی از سیاست های برگزاری این جشنواره را تولید نمایش کردی در استان های کردنشین خواند و گفت: قطعا از مجموع ۴۶ اثر نمایشی که به این به جشنواره ارسال شده هر کدام پنج شب آثار خود را در استان ها وشهرهایشان به اجرا درخواهند آورد که در مجموع می توان گفت که تولید ۲۳۰ شب نمایش در این مناطق اجرایی شده است.

نمایش هایی که در دومین روز از جشنواره در بخش مسابقه به اجرا در می آیند شامل نمایشی با عنوان «انفال» از بانه به کارگردانی سامان مهران، «عیش» از سنندج به کارگردانی فریدون حامدی و «له گوتره شاد» از بوکان به کارگردانی کیانوش فتاحی است.

در بخش ویژه «خالوو واینا» از سلیمانیه کردستان عراق به کارگردانی کامران رئوف در دومین روز جشنواره و «نوکه‌ ری دو ئه‌ رباب» از دیاربکر ترکیه در سومین روز از جشنواره به روی صحنه می روند.

«بالنده‌کانی گه‌رمیان» از سنندج به کارگردانی حسن ترقی و «چریکه‌ واران» از کرمانشاه به کارگردانی نیلوفر قلعه‌شاخانی، «ورچ» از مریوان به کارگردانی محمدامین کهنه‌پوشی، «ده‌نگ آییر» از شیروان خراسان به کارگردانی کاظم صفرپور، «برینی هه ‌زار ئاواز» از سقز به کارگردانی علیرضا اسماعیلی و «خه‌ونیک بو زه‌وین» از ایلام از دیگر نمایش های بخش مسابقه این دوره از جشنواره هستند که در سومین روز نمایش داده خواهند شد.

دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره تئاتر کردی سقزدر بخش دیگری از سخنانش به برنامه های جنبی این جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات نقد و بررسی در سالن کتابخانه عمومی سقز، رونمایی از کتاب «روژ ژمیری شاریک» مجموعه ۹ نمایش‌نامه کردی در روز ۱۷ شهریور از برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

پاشایی عنوان کرد: در پایان این جشنواره دو گروه برگزیده به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی می شوند.

وی میزان اعتبارموردنیاز برای برگزاری این جشنواره را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و اظهارداشت: این اعتبار توسط فرمانداری، شورای اسلامی و شهرداری سقز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تامین شده است.

وی از حمایت های جدی استاندار کردستان، فرماندارسقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و مدیران اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برای برگزاری این جشنواره تشکر کرد.

اختتامیه این جشنواره ۱۹ شهریورماه با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، استاندار کردستان و جمع دیگری از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سقز برگزار می شود.