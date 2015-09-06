جمعیت شرق استان تهران از برخی استان های کشور بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سید حسین هاشمی استاندار تهران در مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی شرق استان تهران در ورامین با اشاره به ظرفیت های موجود در شرق استان تهران اظهار داشت: جمعیت بالغ بر دو میلیون نفری شرق استان تهران از برخی استان های کشور بیشتر است.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش های سردار فتحی در فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: توفیقاتی که در نیروی انتظامی شرق استان تهران به دست آمده حاصل همراهی مردم با پلیس بوده است.

کسب رتبه سوم رضایتمندی مردم توسط نیروی انتظامی شرق استان تهران

استاندار تهران با اشاره به رضایتمندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: نیروی انتظامی شرق استان تهران در موضوع رضایتمندی مردمی، رتبه سوم را در کشور کسب کرد.

وی اضافه کرد: مردم زمانی احساس امنیت و آرامش می کنند که در کنار پلیس این حس را به دست آورند به همین خاطر کسب رتبه سوم رضایتمندی مردم توسط نیروی انتظامی شرق استان تهران قابل تقدیر و تحسین است.

هاشمی عنوان کرد: گزارش عملکردی که امروز سردار فتحی ارائه کردند، منطبق با واقعیت هایی بود که در حوزه امنیتی و انتظامی شرق استان تهران رخ داد.

وی یکی از ویژگی های سردار فتحی را عمل گرا بودن وی عنوان کرد و گفت: سردار فتحی در دوران فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران نشان داد که کم سخن می گوید اما فعالیت های بسیاری در مجموعه انتظامی منطقه مدیریت می کرد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: مردم همواره در کنار رهبری توانسته اند برهه های حساس انقلاب اسلامی را پشت سر بگذارند که نمونه آن در هشت سال دفاع مقدس قابل مشاهده بود.

وی تأکید کرد: استکبار جهانی تمام تلاش خود را انجام داده تا با تحریم های ظالمانه، ایستادگی و استقامت مردم را در هم بشکند اما به هدف خود نرسید و به شکست در این عرصه اعتراف کرد.

امنیت استان تهران با ۱۳ میلیون جمعیت بی نظیر است

هاشمی یادآور شد: بدون توجه به نتیجه برجام باید توجه داشت که مذاکره شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده پیروزی اراده ملت ایران است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع امنیتی استان تهران اظهار داشت: امنیت استان تهران با ۱۳ میلیون جمعیت بی نظیر است و این مهم با همدلی و اعتماد به یکدیگر و کمک نیروی انتظامی محقق شده است.

از آرای مردم صیانت خواهیم کرد

وی در ادامه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پرداخت و گفت: چشم دنیا به انتخابات هفتم اسفندماه دوخته شده است و مردم با حضور پررنگ خود در این عرصه نشان خواهند داد چه نقش مهمی را در حفاظت از نظام اسلامی ایفا می کنند.

هاشمی گفت: مجریان انتخابات با تمام توان از آرای مردم به عنوان یک امانت صیانت و پاسداری خواهند کرد.

گفتنی است تا پیش از سال ۹۰، نیروی انتظامی در استان تهران به دو نیروی انتظامی تهران بزرگ، مخصوص پایتخت و نیروی انتظامی شهرستان های استان تهران تقسیم شده بود که با جدا شدن کرج و تشکیل استان البرز و با حمایت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی ویژه شرق و غرب استان تهران با هدف خدمت رسانی گسترده تر به شهروندان ایجاد شد.