پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، به شهرک صنعتی سلطانیه اشاره کرد و افزود: راهاندازی شهرک صنعتی سلطانیه ۱۰ سال قبل مصوب شده بود که در نهایت دهه فجر سال گذشته شهرک صنعتی سلطانیه کلنگزنی شد و تا سال ۹۵ زیرساختهای لازم برای ورود سرمایهگذاران به این شهرک فراهم میشود.
وی با بیان اینکه با راهاندازی شهرک صنعتی سلطانیه اشتغالزایی فراوانی در این منطقه ایجاد میشود، اظهار داشت: ۱۲۰ واحد صنعتی در این شهرک ایجاد میشود و برای ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. این شهرک صنعتی نهتنها برای جوانان این منطقه بلکه برای سایر شهرستانها هم اشتغال ایجاد میکند.
فرماندار سلطانیه گفت: این شهرستان با چند استان ارتباط ریلی و جادهای دارد و همچنین یکی از مراکز مهم تولید گندم در استان است که پتانسیل لازم برای توسعه صنعتی را دارد و ما باید از این فرصتهایی که داریم استفاده بهینه داشته باشیم.
خالقی تاکید کرد: سرمایهگذار زمانی میتواند در این شهرستان سرمایهگذاری کند که زیرساختها فراهم باشد.
وی افزود: شهرستان سلطانیه دارای یک شهرک صنعتی استاندارد با شاخصههای مناسب خواهد شد.
فرماندار سلطانیه تصریح کرد: سلطانیه یکی از مستعدترین مناطق استان زنجان در راستای صنعتی شدن و ایجاد شهرکهای صنعتی است.
وی گفت: این شهرستان برای جذب سرمایهگذار تمام زیرساختها را فراهم میکند و حمایت لازم از سرمایهگذاران را دارد.
فرماندار سلطانیه، گنبد سلطانیه را مهمترین پتانسیل در جذب سرمایهگذار در این شهرستان عنوان کرد و گفت: این گنبد تاریخی قدمت جهانی دارد و با برنامهریزی درست و کارشناسی شده میتوانیم از این پتانسیل برای جذب سرمایهگذار و توسعه اقتصادی شهرستان استفاده کنیم.
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