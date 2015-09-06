سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خودداری تونی اولیویرا از راه دادن علیرضا پژمان یکی از مربیان معرفی شده از سوی باشگاه به تمرینات، اظهار کرد: تونی به صورت کتبی درخواستش را در این‌باره نوشت و هم رسما نامه زدیم و پژمان را معرفی کردیم. قرار بود پژمان از اول فصل به نیمکت تراکتورسازی اضافه شود ولی یک مقدار فاصله افتاد. از همین رو این مربی دیگر مشکلی برای حضور در تمرینات تیم ندارد.

وی درباره وضعیت قادر رحیم زاده هم گفت: ما نامه رحیم زاده را هم زده‌ایم و ان شاءالله امروز یا فردا این مربی را هم معرفی خواهیم کرد.

مدیرعامل تراکتورسازی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تحمیل دستیاران ایرانی به سرمربی پرتغالی تیم تراکتورسازی و عصبانیت تونی از این اتفاق، تاکید کرد: ما هیچکس را به سرمربی تحمیل نکرده و نخواهیم کرد. ما دست خط تونی را هم داریم که خواسته بود مربیان به کادر فنی اضافه شوند. این امر با درخواست خود سرمربی بود.

عباسی همچنین درباره شایعات مربوط به تعیین اولتیماتوم هیات مدیره باشگاه برای تونی اولیویرا، خاطرنشان کرد: ما تاکنون درباره تعیین زمان برای سرمربی حرفی نزده‌ایم و هیچ اولتیماتومی نداده‌ایم. مگر در لیگ چه اتفاقی افتاده که بخواهیم برای سرمربی زمان تعیین کنیم؟ ما با تیم دوم جدول فقط چهار امتیاز فاصله داریم. ما تا امروز نه خط و نشانی برای کادر فنی کشیده‌ایم و نه زمانی معین کرده‌ایم ولی متاسفانه یکسری دوست دارند تیم را به حاشیه ببرند.

وی افزود: این صحبتها از هفته دوم شروع شد. مگر کل لیگ چهار، پنج هفته است که دوستان سعی دارند تیم ما را به حاشیه ببرند؟

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص اظهارات تند غزنوی یکی از اعضای هیات مدیره علیه تونی اولیویرا و اینکه این حواشی از درون خود باشگاه شروع شده است، گفت: صحبت غزنوی در این راستا بود که تیم به شرایط خوبش برگردد. هیات مدیره و تمام باشگاه در کنار تونی هست تا تیم نتایج خوبی بگیرد. ما یکسری از امتیازات مهم را از دست داده‌ایم و با شروع لیگ به دنبال رتبه اصلی خودمان در جدول و قرار گرفتن در جمع مدعیان هستیم.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش کادر فنی این است که بازیکنان را به هماهنگی برساند. ما یکسری بازیکن مصدوم هم داشتیم که خوشبختانه با کمک کادر پزشکی، مشکل آنها هم حل شده و به زودی به تمرینات بر می‌گردند.