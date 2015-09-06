فروش ۲۷ میلیون تومانی فیلم «محمد رسول الله» در کرمانشاه

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکران فیلم «محمد رسول الله» در دو سینمای آزادی و فرهنگ شهر کرمانشاه با استقبال بی نظیر مردم این شهر مواجه بوده و طبق آخرین آمارها نیز فروش ۲۷ میلیون تومانی داشته است.

وی بیان کرد: مهمان های ویژه ای نیز برای دیدن این فیلم به سینمای آزادی شهر کرمانشاه دعوت می شوند و بلیت این فیلم نیز برای مخاطبان پنج هزار تومان است.

این مسئول با اشاره به اینکه اکران این فیلم در شهر کرمانشاه تا زمان استقبال مردم ادامه خواهد داشت، افزود: این فیلم در چهار سانس ۹ صبح، ۱۴ ظهر، ۱۷ غروب و ۲۰:۳۰ شب برای علاقه‌ مندان نمایش داده می‌شود.

به گفته سروری، تاکنون اقشار مختلفی از مسئولان و مدیران از فیلم «محمد رسول الله» دیدن کرده و برای برخی اقشار جامعه نیز بلیط به صورت نیم بهاء توزیع شده است.