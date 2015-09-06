باشگاه آیبار اسپانیا برای کمک به مهاجران سوری اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیبار از تیم های حاضر در رقابت های فوتبال لالیگا اسپانیا اعلام کرد پنج یورو از هر بلیتی را که در مسابقه بعدی‌اش در خانه دریافت کند به مهاجران سوری اهدا می‌کند. مسابقه بعدی این تیم در برابر اتلتیکو مادرید در تاریخ ۱۹ سپتامبر در ایپوروآ برگزار می‌شود.

یکی از سازمان‌های خدمات دهنده به مهاجران در مصاحبه مطبوعاتی که دیروز به این منظور برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.

آلکس ارانزابال رییس این باشگاه نیز اعلام کرد: آیبار اعتقاد دارد فوتبال یکی از پرقدرت‌ترین ابزار برای شکستن مرزهاست و به بهتر شدن همبستگی اجتماعی کمک می‌کند.

به نقل از افه، در این نشست اعلام شد: ما نمی توانیم چشم‌هایمان را به روی تراژدی‌ای که دارد در اروپای بزرگ رخ می دهد، ببندیم. نمی‌توانیم به مرگ هر روزه انسان‌ها در مرزهایمان رضایت بدهیم.

این باشگاه باسکی صدای خود را به دیگر باشگاه‌های فوتبال که به کمپین حمایت از مهاجران به اروپا پیوسته‌اند، افزوده است.

بایرن مونیخ و چند باشگاه آلمانی هفته پیش پیشگام این حرکت شدند. رئال مادید هم دیروز با این حرکت همصدا شد.

انتظار می‌رود بارسلونا نیز به زودی اعلام کند چه برنامه‌ای برای کمک به مهاجران دارد.