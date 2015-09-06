۵۵ مورد حادثه ناشی از کار در لرستان رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی پنج ماه نخست امسال ۵۵ مورد حادثه ناشی از کار در استان لرستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه میزان حوادث ناشی از کار در لرستان طی پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است گفت: این میزان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: در پنج ماه نخست سال گذشته ۱۴۵ مورد حادثه ناشی از کار در استان لرستان رخ داده است.

آشتاب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بیمه کارگران لرستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و ۱۷۷ کارگر در سطح استان مستمری بیمه بیکاری را دریافت می کنند.