  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۵۵ مورد حادثه ناشی از کار در لرستان رخ داد

۵۵ مورد حادثه ناشی از کار در لرستان رخ داد

خرم آباد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از وقوع ۵۵ حادثه ناشی از کار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی پنج ماه نخست امسال ۵۵ مورد حادثه ناشی از کار در استان لرستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه میزان حوادث ناشی از کار در لرستان طی پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است گفت: این میزان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: در پنج ماه نخست سال گذشته ۱۴۵ مورد حادثه ناشی از کار در استان لرستان رخ داده است.

آشتاب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بیمه کارگران لرستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و ۱۷۷ کارگر در سطح استان مستمری بیمه بیکاری را دریافت می کنند.

کد مطلب 2904753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها