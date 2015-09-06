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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۶ درصدی متوفیان ناشی از سوختگی در استان اصفهان

افزایش ۱۶ درصدی متوفیان ناشی از سوختگی در استان اصفهان

اصفهان – مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار متوفیان ناشی از سوختگی استان در چهار ماهه امسال با افزایش ۱۶.۴ درصدی نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

علی سلیمانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معاینه ۷۸ جسد ناشی از سوختگی در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد جسد معاینه شده ۳۰ نفر زن و ۴۸ نفر مرد بوده‌اند.

وی با اشاره به افزایش ۱۶.۴ درصدی متوفیان ناشی از سوختگی استان اصفهان در ۴ ماه نخست سال جاری ابراز داشت: سال گذشته در این بازه زمانی ۶۷ نفر شامل ۳۴ مرد و ۳۳ زن جان خود را بر اثر سوختگی از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: از ۷۸ نفر آمار سوختگی در استان، ۶۴ نفر بر اثر سوانح و حادثه سوختگی فوت کردند که ۸۲ درصد آمار سوختگی در اصفهان را در این مدت شامل می شود و مابقی افراد نیز بر اثر خودکشی و دگرکشی فوت کرده اند.

وی در ادامه به آمار متوفیان ناشی از گاز گرفتگی استان در ۴ ماهه امسال نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری ۴ نفر مرد براثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده‌اند و این در حالی است که در سال گذشته این آمار ۱۱ نفر در قالب ۲ زن و ۹ مرد بوده است.

کد مطلب 2904754

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