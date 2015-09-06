همکاری ۲ وزارتخانه برای پیشگیری از ایدز در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتین علوم و بهداشت در خصوص اجرای برنامه‌های پیشگیری و كنترل HIV/AIDS تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه که قبلا توسط دكتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دكتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منعقد شده بود، توسط دکتر ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در حاشیه برگزاری کارگاه منطقه ای پیشگیری و کنترل ایدز ویژه کارشناسان مراكز مشاوره دانشگاه‌های شهر تهران مبادله شد.

همچنین در راستای تعامل بین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای برنامه پیشگیری و کنترل HIV/AIDS براساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه‌ها، کارگاه منطقه ای تربیت مربی رده اول TOT ویژه کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های منطقه ای وزارت علوم و کارشناسان منطقه ای وزارت بهداشت امروز و فردا یکشنبه و دوشنبه ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه توسط مراکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می شود.

تدریس این دوره آموزشی را دکتر نورآبادی بر عهده دارد. لازم به ذکر است به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره آموزشی را طی کنند. گواهی با امضاء مشترک نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دبیرخانه منطقه یک اعطا خواهد شد.