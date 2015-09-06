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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

در فرهنگسرای قرآن؛

دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات برگزار می‌شود

دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات برگزار می‌شود

دومین دوره مسابقات قرآن «ویژه قرآن آموزان فرهنگسرای قرآن» در شهریورماه ۹۴ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای قرآن به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش دوره های مختلف علوم قرآنی و همچنین ایجاد رقابتی سالم در بین قرآن پژوهان این فرهنگسرا، برای دومین سال پیاپی اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی «مشکات» کرده است.

این مسابقات در رشته های قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم ( حفظ یک جزء، حفظ پنج جزء، حفظ ده جزء ) و باحضور ۳۰۰ نفر از قرآن آموزان فرهنگسرا (خواهران) و در مقطع بزرگسالان برگزار می شود.

این مسابقات روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۸/۳۰ تا ۱۳ در رشته قرائت تحقیق و  از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در رشته حفظ قرآن اجرا می شود.
حضور داوران کشوری از جمله استاد کاتب در رشته تجوید و استاد آقایی در رشته صوت و لحن و همچنین استاد گلفام در بخش حسن حفظ از نکات قوت این دوره مسابقات خواهد بود.

شایان ذکر است در هر رشته سه نفر به عنوان برگزیده اعلام خواهد شد که در مراسم عید سعید قربان لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود تقدیم ایشان می گردد.

کد مطلب 2904759
خداداد خادم

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