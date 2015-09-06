ساخت و ساز های غیرمجاز درحریم رودخانه های استان تخریب می شوند

مجتبی جلیل زاده در حاشیه جلسه شورای تامین آب استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه آب، بحث های مربوط به حریم و بستر رودخانه ها است که متاسفانه در مسیر این رودخانه ها شاهد تصرفات غیرقانونی و ایجاد اعیانی های غیرمجاز هستیم که باید جلوی این ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم.

وی ادامه داد: تاکید مدیریت استان و معاون عمرانی استاندار بر قلع و قمع این ساخت های غیرمجاز است و در این خصوص نیز تمامی دستگاه ها به خصوص در شهرستان ها فعال شده و نظارت لازم را در این بخش دارند.

جلیل زاده همچنین با اشاره به طرح تعادل بخشی به آب های زیرزمینی گفت: در این راستا چاه های غیرمجاز باید انسداد یافته و جلوی اضافه برداشت ها نیز گرفته شود تا همه مصرف کنندگان طبق پروانه اخذ شده مصرف داشته باشند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در خصوص مصرف چاه های صنعتی نیز گفت: مصرف چاه های صنعتی دو الی سه درصد از مصارف را شامل می شود که طبق برنامه ای مصوب شد که تمام چاه ها به کنتور های هوشمند مجهز شوند تا جلوی این مشکلات گرفته شود.

وی همچنین بر تاکید معاون عمرانی استاندار نسبت به رسانه ای شدن فعالیت های تمامی سازمان ها در راستای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: تمامی فعالیت های این شرکت در این زمینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

جلیل زاده ادامه داد: در استان ما و در حوزه دریاچه ارومیه چهار هزار و ۸۸۰ حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که از ابتدای سال ۲۶۰ مورد از آن ها پر شده و تا پایان سال نیز سعی در پر کردن هزار چاه دیگر خواهیم داشت و طبق برنامه ریزی سعی خواهیم کرد تا سال ۹۶ این چاه ها را در اکثر شهرستان ها پر کنیم.