فرشچیان به همه ما حس غرور و خودباوری عطا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ۲ اثر محمود فرشچیان با عنوان «آسمان چهارم» و «شام غریبان» امروز یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، مسعود سلطانی‌فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صادق خرازی، بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

اجرای این مراسم، بر عهده سهیل محمودی بود که وی در ابتدا از نامورمطلق دعوت کرد تا پشت تریبون قرار بگیرد.

نامورمطلق با اشاره به آثار فرشچیان متنی را قرائت کرد که در ابتدای آن آورده شده بود که هر اثر تازه فرشچیان یک رخداد بزرگ است، هر خلق وی یک نوزایی هنری و هر رونمایی از نقاشی‌هایش یک مکاشفه گروهی است.

وی ادامه داد: نقاشی فرشچیان بیان ضمیر ناخودآگاه ما است جایی که ما حال خودمان را متوجه می‌شویم. فرشچیان مضامین گروهی را به موتیف و نمادهای جمعی را به اسطوره تبدیل می کند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در این مراسم گفت: بسیاری منتظرند استاد اثری تازه بیافریند تا آن را با بیان خویش در بوم های چوبی یا فلزی، نساجی یا سنگی، کاغذی یا مجازی بازتولید و تکثیر کنند. آثاری مانند «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» در زمره تکثیریافته ترین آثار نقاشی در طول تاریخ هستند.

نامورمطلق با بیان اینکه این استاد اسطوره ساز خود به یک اسطوره تبدیل شده است، متذکر شد: فرشچیان خودش موضوع نقاشی و شعر شده و بارها روایتش تکثیر شده است. آثار فرشچیان در عین سادگی هزاران لایه دارد به گونه ای که مردم عامی بهره خویش را می برند و حیکمان ژرف‌اندیش نیز در آنها غرق می شوند. او به نقاشی قابلیت بی پایانی بخشیده است چنانچه رنگ هایش غزل می‌خواند و قلم ها حماسه می سرایند.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: من اینجا به گفتن دو نکته بسنده می کنم که نخست خبر دادن از راه‌اندازی دانشگاه هنرهای ایرانی برای حفظ هویت فرهنگی جامعه است که متاسفانه بیش از یک دهه در پیچ و خم بروکراسی گیر کرده و دوم ایجاد یک موزه بزرگ برای صنایع دستی است. متاسفانه همان موزه کوچکش در کاخ سعدآباد در دولت پیشین تعطیل شد و هنوز احیا نشده است و آثار هنرمندان بی‌نظیر این مملکت در انبارها می پوسد.

سپس محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: گرچه در محضر بزرگان و اصحاب فرهنگ و هنر صحبت کردن برای من بسیار دشوار است اما نمی توانستم این فرصت را از دست دهم که از نگاهی دیگر به سهم بزرگی که استاد فرشچیان در نشان دادن فرهنگ و هنر و دیدگاه والای مردم این مرز و بوم برای همه دنیا دارد، اشاره نکرده باشم.

وی اضافه کرد: زمانی که برادر بزرگوارم صادق خرازی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشت، باعث شد تا آثار استاد را به عنوان هدیه به مهمانان ارائه کنم. من افتخار داشتم مجموعه آثار استاد فرشچیان را چه به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و چه در سمت کنونی مهمترین هدیه به مهمانان و سایر سفیران و کسانی را که دوست داشتم با فرهنگ ایران آشنا شوند، هدیه کنم و فکر می کنم این هدیه را برای همه سفرا فرستاده ام.

ظریف با اشاره به مجموعه هایی که به مهمانان اهدا کرده است، توضیح داد: من مجموعه سومی از آثار استاد فرشچیان را برای سفرای کشورهای اسلامی فرستادم و مجموعه دوم این آثار را که توسط یونسکو چاپ شد، برای سایر سفرا و وزرا فرستادم و حتی امروز فکر می کنم شاید برای بعضی از وزرا دو بار آثار استاد را ارستل کرده باشم. با این حال فکر نمی کنم هیچ اثر دیگری بتواند در یک جلد کتاب ،بزرگی، عظمت، انسان دوستی و معنویت ایران را همچون آثار استاد فرشچیان نشان دهد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: هر بار این آثار هدیه شده اند چه در ملاقات های حضوری و چه غیر از آن، همه متعجب شده اند و از حرف تهی مانده اند و من به آنها بیان کرده ام که لازم است به نیوجرسی و به موزه استاد بروند و ذره بین به دست بگیرند تا بتوانند این آثار را بهتر مشاهده کنند.

ظریف با اشاره به یکی از خاطرات خود گفت: زمانی من به فردی که برای ما لاف قدرت می زد کتاب آثار استاد را نشان دادم و گفتم با ایرانی که این هنر را دارد نمی توان جز با زبان احترام سخن گفت.

این جمله ظریف باعث شد تا مخاطبان او را تشویق کنند.

وی در پایان بیان کرد: سزاوار است به خاطر این افتخار، غرور و حفظ خودباوری که استاد فرشچیان به ما و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و همچنین به تک تک ایرانیان اهدا کرده است به احترام او بایستیم و از خداوند طول عمر او را آرزو کنیم.