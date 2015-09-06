کاهش صادرات نفت ایران به هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی یعنی آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۷ درصد کاهش داشت که در ۵ ماه اخیر به عنوان کمترین میزان محسوب می شود.

در همین حال صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوست ۱۹۸ هزار بشکه در روز بود که در مقایسه با ماه قبل از آن ۷.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین خرید نفت هند از ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن ۲۱ درصد کاهش داشته است و بطور متوسط ۲۱۴ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

این در حالی است که هند خواهان واردات نفت بیشتر از ایران با رفع تحریم ها است، همچنین این کشور به عنوان چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت خام جهان و دومین مشتری بزرگ نفتی ایران بعد از چین محسوب می شود.