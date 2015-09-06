سقوط چرخبال حامل خبرنگاران در ولایت لوگر افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، این خبرنگاران برای پوشش سفر وزیر «احیا و انکشاف دهات» به این ولایت سفر کرده بودند.

این حادثه پس از آن رخ داد که چرخبال وزیر به زمین نشست اما چرخبال خبرنگاران با برخورد به صخره ای سقوط کرد.