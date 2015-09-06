  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

سقوط چرخبال حامل خبرنگاران در ولایت لوگر افغانستان

سقوط چرخبال حامل خبرنگاران در ولایت لوگر افغانستان

سقوط چرخبال حامل خبرنگاران افغان در ولایت لوگر منجر به زخمی شدن ۱۵ تن گردید.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، این خبرنگاران برای پوشش سفر وزیر «احیا و انکشاف دهات» به این ولایت سفر کرده بودند.

این حادثه پس از آن رخ داد که چرخبال وزیر به زمین نشست اما چرخبال خبرنگاران با برخورد به صخره ای سقوط کرد.

کد مطلب 2904777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها