به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان آزادکار اعزامی به رقابتهای جهانی آمریکا و گزینشی المپیک، صبح امروز (یکشنبه) آخرین تمرین خود را که شامل تمرین مرور فن و رفع اشکال بود، زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

آزاد کاران عصر امروز استراحت می کنند و بامداد فردا (دوشنبه) عازم ابوظبی امارات می شوند و پس از چند ساعت توقف عازم لس آنجلس آمریکا می شوند و سپس با اتوبوس عازم لاس وگاس می شوند.

حسن رحیمی، بهنام احسان پور، سیداحمد محمدی، حسن یزدانی، علیرضا قاسمی، علیرضا کریمی، عباس طحان و پرویز هادی ۸ ملی پوش کشورمان در اوزان ۵۷ تا ۱۲۵ کیلوگرم هستند که راهی رقابت های جهانی خواهند شد.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان روز های ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود.