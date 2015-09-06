به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی شرق استان تهران با اشاره به نقش مردم در موفقیت پلیس، اظهار داشت: نیروی انتظامی بدون حضور مردم نمی تواند امنیت را در جامعه برقرار کند.

وی افزود: امروز در حالی که در غرب آسیا، ناامنی بیداد می کند در نظام اسلامی، مردم تحت هدایت و رهبری فرماندهی کل قوا در اوج امنیت و اقتدار قرار دارند.

امنیت بستر و اساس توسعه و پیشرفت را رقم می زند

سردار مومنی ادامه داد: امنیت از جمله نعمت های خداوندی است که مجهول مانده و زمانی که از دست برود، قدر آن دانسته می شود و اگر امنیت در جامعه حکمفرما نباشد، هیچ توسعه ای رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: امنیت بستر و اساس توسعه و پیشرفت را رقم می زند و تجربه نیز نشان داده که هر جا به مردم اعتماد کرده ایم، ملت ایران ظرفیت های بزرگی از خود به نمایش گذاشتند.

ساماندهی اتباع خارجی در دستور کارپلیس

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در ارزیابی بازرسی مرکز که کل کشور را رصد می کند، نیروی انتظامی شرق استان تهران رتبه سوم رضایتمندی مردم را بدست آورد.

وی با اشاره به تعداد بالای اتباع خارجی در این منطقه گفت: اولویت نیروی انتظامی در شرق استان تهران، ساماندهی اتباع خارجی است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

تلاش پلیس ایجاد فضای امن برای انتخابات پیش رو است

مومنی تأکید کرد: کشف جرائم خشن و مبارزه با مواد مخدر در اولویت های بعدی نیروی انتظامی در این منطقه قرار دارد، چرا که امروز موضوع مواد مخدر به یکی از نگرانی های مردم تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: ما امسال دو انتخابات مهم را پیش رو داریم که باید فضای امنی برای برگزاری این دو انتخابات ایجاد کنیم تا مردم به راحتی و آرامش در انتخابات حضور پیدا کنند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: هر چه میزان حضور مردم در انتخابات پیش رو گسترده تر و باشکوه تر باشد، قطعا در امنیت ملی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی از برنامه های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و در صدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم.

وی گفت: بررسی این مقررات در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قراردارد ودر صورت تصویب این قوانین حداکثر تا اوایل سال آینده ، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می گیرد.

عملکرد نیروی انتظامی شرق استان تهران مثبت است

سردار مومنی با اشاره به برگزاری جلسه تودیع سردار فتحی فرمانده سابق نیروی انتظامی شرق استان تهران گفت: حضور اقشار مختلف مردم در مراسم تودیع سردار فتحی نشان دهنده عملکرد مثبت وی است.

وی افزود: ساختار نیروی انتظامی شرق استان تهران با حضور سردار فتحی شکل گرفت و وی عملکرد خوبی از خود نشان داد.

مومنی ادامه داد: جمعیت دو میلیونی در شرق استان تهران بعلاوه جمعیت یک میلیونی اتباع خارجی نشان دهنده حساسیت این منطقه است به همین خاطر باید به شرق استان تهران کمک بیشتری شده و دستگاه های شورای تأمین این منطقه جایگاه استانی پیدا کنند.

گفتنی است تا پیش از سال ۹۰، نیروی انتظامی در استان تهران به دو نیروی انتظامی تهران بزرگ، مخصوص پایتخت و نیروی انتظامی شهرستان های استان تهران تقسیم شده بود که با جدا شدن کرج و تشکیل استان البرز و با حمایت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی ویژه شرق و غرب استان تهران با هدف خدمت رسانی گسترده تر به شهروندان ایجاد شد.