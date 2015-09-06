به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، رژیم صهیونیستی از تصمیم خود برای احداث دیوار حائل در مرزهای فلسطین اشغالی و اردن خبر داده است.

بخش زیادی از این دیوار به بهانه های امنیتی و با این ادعا که مانع از ورود آوارگان، افراد مسلح و قاچاقچیان می شود در اراضی اشغالی کرانه باختری واقع خواهد شد.

عملیات احداث این دیوار طی روزهای آتی آغاز خواهد شد و هزینه آن بالغ بر حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) خواهد بود. رژیم صهیونیستی اعلام کرده است اردن را در جریان این تصمیم قرار داده و متعهد شده است که احداث دیوار حائل بر امنیت اردن تاثیر منفی نخواهد گذاشت.