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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

قهرمان المپیک با یک تیم قمی در لیگ وزنه‌برداری شرکت می‌کند

قهرمان المپیک با یک تیم قمی در لیگ وزنه‌برداری شرکت می‌کند

بهداد سلیمی قهرمان المپیک و جهان با عقد قرار دادی به تیم تازه وارد یاسین پیشرو قم پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تیم وزنه برداری یاسین پیشرو قم که به تازگی در لیگ برتر وزنه برداری این فصل حضور پیدا کرده است با ملی پوشانی همچون بهدادسلیمی، بهادر مولایی، سهراب مرادی، جابر و سجاد بهروزی قرارداد به امضا رساند تا مدعی اول قهرمانی لیگ باشد.

تیم یاسین پیشرو قم در آخرین ساعات فصل نقل و انتقالات، فهرست اسامی خود را برای حضور در لیگ برتر سال ۹۴ به فدراسیون ارسال کرد. فهرست اسامی تیم وزنه برداری یاسین پیشرو قم نیز به شرح زیر است:

۱-بهداد سلیمی

۲-بهادر مولایی

۳-سجاد بهروزی

۴-جابر بهروزی

۵-سهراب مرادی

۶-مجید عسگری

۷- علی هاشمی

۸- سعید رفیع نژاد

۹- محمد اصغرنژاد

۱۰-عباس زارعی

۱۱-قاسم داودی

۱۲-محمد قلی زاده

۱۳-مرتضی زارعی

 رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری این فصل روز ۲۵ شهریور در اصفهان و به میزبانی تیم  ذوب آهن استارت می خورد.

کد مطلب 2904787

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