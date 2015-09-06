۱۰۰۰ نفر از مردم چهارمحال و بختیاری با رهبر انقلاب دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی دیدار با مقام معظم رهبری عنوان کرد: توفیق بزرگی نصیب مردم چهارمحال و بختیاری شده و مردم چهارمحال و بختیاری با مقام معظم رهبری دیدار می کنند.

وی افزود: حدود یک هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری به دیدار رهبر انقلاب می روند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: با توجه به اینکه سهمیه اعزام محدود است و از طرفی تلاش داریم از همه حوزه ها و بخش ها اعزام صورت گیرد، باید انتظارات و توقعات در این خصوص پایین بیاید و جوانان در این دیدار حضور پر رنگ داشته باشند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تاکید کرد: با توجه به محدود بودن سهمیه توقعات باید پایین باشد و اجازه دهیم کسانی که تاکنون توفیق دیدار با رهبر انقلاب نداشته اند در این دیدار حضور پیدا کنند.

وی عنوان کرد: این دیدار آثار و برکات بسیاری برای استان در پی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه برنامه ریزی و اعزام به شهرستان ها سپرده شده است و سهیمه اعزام هر شهرستان با توجه به جمعیت آن مشخص شده است، گفت: دست‌ اندرکاران و برنامه‌ ریزان بکوشند با برنامه‌ ریزی دقیق و صحیح، زمینه‌ را برای اجرای هر چه بهتر این دیدار فراهم کنند.

وی عنوان کرد: دیدار مردم چهارمحال و بختیاری با رهبر انقلاب روز ۱۸ شهریور انجام می شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این کنگره یک رویداد بزرگ فرهنگی است که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.