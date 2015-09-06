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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

وزیر سعودی مطرح کرد:

عربستان از نتایج سفر ملک سلمان به آمریکا خرسند است

عربستان از نتایج سفر ملک سلمان به آمریکا خرسند است

وزیر اطلاع رسانی عربستان تاکید کرد نتایج سفر پادشاه این کشور به آمریکا رضایت بخش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل الطریفی» وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ عربستان، در گفتگو با شبکه العربیه، اعلام کرد که توافق هسته ای با ایران یکی از مباحث مهم مطرح شده در سفر اخیر «ملک سلمان» به واشنگتن و دیدار وی با «باراک اوباما» بوده است.

وی همچنین تاکید کرد مسائل تجاری و گسترش همکاری های اقتصادی نیز یکی از مباحث مهم مطرح شده در این سفر بود.

الطریفی تاکید کرد: طرف سعودی از نتایج این سفر در همه عرصه ها خرسند است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص نگرانی عربستان درخصوص تمایل سرمایه گذاران آمریکایی در ایران پس از اجرای توافق هسته ای گفت: این امکان وجود دارد اما ما به روابط مستحکم خود با آمریکا، از  گذشته  تاکنون اعتماد و اطمینان داریم.

کد مطلب 2904799

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