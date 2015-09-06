به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم رونمایی از دو اثر محمود فرشچیان که صبح امروز ۱۵شهریور ماه برگزار شد، گفت: ایران عزیز ما همواره تمدن‌ساز و کانون وجود اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان و هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری بوده است.

وی گفت: آثار و نشانه‌های این سابقه تاریخی نه تنها در جغرافیای امروز بلکه در تمامی منطقه، کشورهای اطراف و در کشورهای دوردست وجود دارد و محلی برای تجمع و استفاده هنرمندان و اندیشمندان شده است. ما امیدواریم پس از یک دوره رخوت و نزول در یکی دو قرن پیش، با ظهور جمهوری اسلامی ایران و تلاشی که در سال های اخیر انجام شده است، شرایطی به وجود آید که ایران به روزهای بزرگی، عظمت و احترام خود باز گردد. ما مطمئن هستیم تفکری که امروز در کشور حاکم شده است، توام با اندیشه، خرد و تدبیر است و مبنای آن گفتگو با همه کشورها در راستای حفظ منافع خواهد بود.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: رویکردی که در پیش گرفته شده و مسیری که فراهم شده است با استفاده از ظرفیت‌هایی که در کشور و در ابعاد مختلف وجود دارد، بزرگی و عظمت ایران را در عرصه‌های مختلف نمایش می‌دهد. صنایع دستی ما امروز حرف اول را در دنیا می‌زند.

وی افزود: نابغه‌هایی مثل استاد فرشچیان همچون نگینی در عرصه هنر این کشور و دنیا به عنوان افتخار بزرگ این سرزمین می‌درخشند. در عرصه‌های دیگر هم این استعدادها وجود دارند و باید عرصه را برای ظهور و بروز این استعدادها فراهم کنیم. تلاش دولت این است که شرایطی را فراهم کند تا هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر بتوانند با آرامش و در محیطی امن استعدادهای خود را بروز دهند و خالق آثار هنری ارزشمند مثل آنچه که امروز شاهد آن هستیم که توسط استاد فرشچیان خلق شده است و در موزه‌های جهان خواهد درخشید، باشیم. امیدواریم همه در این عرصه توانمندی خود را به رخ جهانیان بکشند.

سلطانی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موزه‌های موجود در کشور، تصریح کرد: امروز در کشور ۵۰۰ موزه داریم که ۲۵۰ موزه توسط سازمان میراث فرهنگی اداره شده و ۲۵۰ موزه دیگر توسط سایر دستگاه‌ها، نهادها و بخش خصوصی اداره می‌شوند. ما به دنبال ساماندهی همه این موزه‌ها با استفاده از امکانات خود هستیم و امیدواریم این مجموعه که در دو سال گذشته به شدت روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود و البته همه مجموعه‌های ارزشمند دیگر در سطح ایران مشکلاتشان حل شود و در خدمت گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرند.

وی با اشاره به ایجاد یک موزه در کنار موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) عنوان کرد: مجموعه‌ای در کنار دفتر نشر آثار امام (ره) آماده شده است که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و دفتر نشر آثار امام (ره) به عنوان موزه بزرگ امام (ره) و انقلاب در خدمت گردشگران قرار خواهد گرفت. ما امیدواریم به عنوان سازمان مسئول در ارتباط با اداره، نگهداری و توسعه موزه‌ها بتوانیم نگهبانان شایسته‌ای برای آثار هنری و تاریخی کشور باشیم.

در پایان این مراسم، محمود فرشچیان پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: من زبان الکنی دارم، زبان من هنر نقاشی است با این حال می‌خواهم از دکتر ظریف، بانوی گرامی وی، آقای خرازی و سایر بزرگانی که اینجا حضور دارند تشکر کنم. من خود را در خدمت کشور ایران و خاک پای همه هموطنانم می‌دانم و اگر هم کاری کرده‌ام، طبق آن جمله معروف «هذا من فضل ربی» به خاطر لطف خدا بوده است.

وی در پایان گفت: این مراسم باعث شد در این سن و سال دوباره تشویق شوم و کار کنم و خدا را شکر می‌کنم از اینکه خدمتگزار مردم عزیزم هستم.

در این مراسم با حضور محمدجواد ظریف، صادق خرازی، علی مرادخانی، مسعود سلطانی‌فر و ... از دو تابلوی استاد فرشچیان که به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) اهدا شده است، رونمایی شد.