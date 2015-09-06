طرح «شهاب» در ۲ ناحیه آموزش و پرورش شیراز اجرا می شود

کرامت اله شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهاب مخفف عبارت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است، گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که در آینده به جای تفکیک دانش آموزان خاص و هدایت آن ها به سوی مدارسی مانند تیزهوشان، بچه های دارای استعدادهای خاص در مدارس معمولی باقی بمانند و در عوض در کنار دیگر دانش آموزان برای پیشرفت آن ها برنامه ریزی انجام شود.

وی افزود: این دانش آموزان با ورود به دبیرستان به سمت تخصصی که متناسب با نوع استعداد آن هاست، هدایت می شوند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش فارس یادآور شد: طرح شهاب در سال تحصیلی گذشته برای پایه چهارم ابتدایی ناحیه چهار شیراز به اجرا گذاشته شد.

شرفی ادامه داد: طی سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵ نیز این طرح در پایه های چهارم و پنج ابتدایی ناحیه چهار شیراز و پایه چهارم ابتدایی ناحیه سه شیراز به اجرا در می آید.

وی گفت: ۴۵ میلیون تومان بودجه برای اجرای این طرح در سال تحصیلی جدید اختصاص یافته است.

به گفته رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش فارس ممکن است فراهم شدن زمینه اجرای این طرح در سطح تمام مدارس استان پنج سال به طول بینجامد.